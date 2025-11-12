Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ: Εκπληκτη η Πειραιώς με την Αχαΐα – Εκατοντάδες εγγραφές καθημερινά

Με αφορμή της εσωκομματικές εκλογές της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας, το ρεπορτάζ «τρέχει» ενώ νέα δεδομένα ενσωματώνονται στο ηλεκτρονικό «ταχυδρομείο» των κεντρικών γραφείων της Πειραιώς.

Κατά εκατοντάδες καθημερινά επανεγγράφονται ή εγγράφονται νέα μέλη προκειμένου να προσέλθουν στις κάλπες της 23ης Νοεμβρίου, με διεκδικητές της προεδρίας τον νυν Πρόεδρο Αντώνη Κουνάβη και τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Μάκη Κατσιγιάννη.

ΝΕΟ ΡΕΚΟΡ

Σε Σαββατιάτικό ρεπορτάζ μιας είχαμε αναφέρει ότι είχε καταρριφθεί το ρεκόρ των εγγεγραμμένων μελών των εσωκομματικών εκλογών του 2021. Τότε είχαν δικαίωμα ψήφου 10.328 «νεοδημοκράτες», ενώ οι επανεγγραφές μέχρι το Σάββατο είχαν ξεπεράσει τις 11.000.

Μετά τη χθεσινή νέα ενημέρωσή μας από την Πειραιώς ο αριθμός υπερέβη τις 13.750 εγγραφές!

Υψηλόβαθμα κομματικά στελέχη της ΝΔ, σχολιάζοντας στην «Π» το ράλι των επανεγγραφών, τόνιζαν ότι «δεν έχει προηγούμενο αυτό που συμβαίνει στην Αχαΐα. Η εν λόγω ΔΕΕΠ έχει υπερδιπλάσιο, μέχρι στιγμής, αριθμό επανεγγραφών από κάθε άλλη νομαρχιακή οργάνωση της χώρας»!

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Η διαδικασία των επανεγγραφών και νέων εγγραφών ολοκληρώνεται μεθαύριο Παρασκευή, γεγονός που σημαίνει ότι θα υπερβούν τις 15.000, αφού συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς από τα επιτελεία των δύο υποψήφιων προέδρων.

Το φαινόμενο των χιλιάδων επανεγγραφών στην Αχαΐα, παρά την δημοσκοπική κάμψη της ΝΔ στη χώρα (χθες μάλιστα δημοσιεύτηκε δημοσκόπηση της Interview, σύμφωνα με την οποία το ΠΑΣΟΚ προπορεύεται στις Περιφέρειες Ηπείρου, Δυτ. Ελλάδος, Πελοποννήσου και Κρήτης), ερμηνεύεται από τον νυν και υποψήφιο Πρόεδρο της ΔΕΕΠ Αντώνη Κουνάβη ως αποδοχή του πολυεπίπεδου έργου που επιτέλεσε η κομματική οργάνωση της Αχαΐας την προηγούμενη τετραετία, το οποίο έχει επικροτηθεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, πλειάδα υπουργών και σύσσωμη σχεδόν την κοινωνική βάση της ΝΔ, του νομού μας».

ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ

Εξάλλου στελέχη που εργάζονται πυρετωδώς στο πλευρό του υποστηρίζουν ότι «εμείς απευθυνόμαστε και προτρέπουμε τους νεοδημοκράτες να κάνουν το κομματικό τους καθήκον και αυτοί ανταποκρίνονται, αποδεχόμενοι την επιθυμία μας, γεγονός που ουσιαστικά συνιστά επικρότηση και έγκριση του πλούσιου έργου της ΔΕΕΠ».

Καταληκτικά, όπως προκύπτει από την Πειραιώς οι επανεγγραφές μέσω του επιτελείου του Κουνάβη έχουν ξεπεράσει τις 9.300 μέχρι τώρα, έναντι 3.500 της πλευράς Κατσιγιάννη, ενώ έχουν επανεγγραφεί και 950 μόνοι τους.

ΣΥΝ – ΠΛΗΝ

Ενωσε τους περισσότερους με την εκδημία του ο Θρασύβουλος Μαυρομμάτης. Οχι όλους. Και πάντως, χωρίς δική του ευθύνη. Η μικροψυχία δεν ήταν ίδιον του δικού του χαρακτήρα.

Δέσποζαν τα στεφάνια του Αντώνη Σαμαρά, του Νίκου Δένδια και του Κώστα Σκρέκα. Εκεί και οι συμμαχητές των πρώτων χρόνων της μεταπολίτευσης και της πρωθυπουργίας των Κων/νου Καραμανλή, Γεωργίου Ράλη, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά. Εκεί Αβερωφικοί, Στεφανοπουλικοί και Εβερτικοί. Μόνο ξάφνιασμα η «απουσία» του Κώστα Καραμανλή. Δικαιολογείται μόνο αν δεν ενημερώθηκε για την απώλεια του φίλου του Θρασύβουλου…

Εκεί και το πατριωτικό ΠΑΣΟΚ, όπως και φίλοι του από την Αριστερά. Απόντες οι αναμενόμενοι. Οση η θλίψη για την απώλεια του Θρασύβουλου, άλλη τόση -και περισσότερη- για τους ανιστόρητους…

