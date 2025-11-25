Εκλογικό θρίλερ στη Νέα Δημοκρατία Αχαΐας: Οριακή η επικράτηση του Μάκη Κατσιγιάννη

Οι εκλογές στη ΔΕΕΠ Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας ολοκληρώθηκαν. Η μαραθώνια διαδικασία, που σε πολλά σημεία της θύμισε μια σκληρή παρτίδα πόκερ, ανέδειξε νέο πρόεδρο της Νομαρχιακής Οργάνωσης τον Μάκη Κατσιγιάννη (υπήρξε ήδη και σχετική ανακοίνωση από την κεντρική ΝΔ), σε ένα θρίλερ που κρίθηκε επί της ουσίας στις ηλεκτρονικές ψήφους.

Από την πλευρά του, πάντως, ο απερχόμενος πρόεδρος Αντώνης Κουνάβης κατέθεσε ένσταση, ζητώντας επανακαταμέτρηση των ψήφων, με τη διαδικασία και την τελική απόφαση να μεταφέρονται, πλέον, στα κεντρικά όργανα του κόμματος.

Σε κάθε περίπτωση, οι εκλογές της Κυριακής θα μείνουν στα χρονικά για μια τεράστια ιδιαιτερότητα που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη και ασχολίαστη: Τη χαώδη διαφορά που σημειώθηκε στις ψήφους διά ζώσης και στις ηλεκτρονικές ψήφους. Συγκεκριμένα, στις διά ζώσης ψήφους, η κυριαρχία του Αντώνη Κουνάβη έφτασε στα επίπεδα του… 70%, ενώ αντίθετα ήταν εντελώς διαφορετική και εκ διαμέτρου αντίστροφη η εικόνα στις ψήφους που στάλθηκαν ηλεκτρονικά από μέλη της ΝΔ (2.921 ο Κατσιγιάννης έναντι 1.527 του αντιπάλου του).

ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΙΩΝ

Το προβάδισμα Κουνάβη σε όλα τα μεγάλα εκλογικά τμήματα του Νομού ήταν ευδιάκριτο από τις πρώτες κιόλας ώρες της καταμέτρησης των ψήφων, όμως γρήγορα φάνηκε ότι ο Μάκης Κατσιγιάννης κατέγραφε εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις στην ηλεκτρονική ψηφοφορία, η οποία πήρε, μάλιστα, και παράταση μίας ώρας, προκειμένου να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα πρόσβασης στο σύστημα (αυτό συνέβη και σε άλλους νομούς της χώρας).

Τα δεδομένα είχαν, πλέον, πάρει άλλη τροπή και τα συναισθήματα θα άλλαζαν άρδην στα δύο στρατόπεδα όσο προχωρούσε η νύχτα. Το θρίλερ της καταμέτρησης και των τελευταίων ψήφων ανέδειξε νικητή των εκλογών τον Μάκη Κατσιγιάννη με μόλις 43 ψήφους διαφορά (5.218 έναντι 5.175), με τον Αντώνη Κουνάβη να προχωρεί στην κατάθεση ένστασης, αμφισβητώντας το τελικό αποτέλεσμα. Η επανακαταμέτρηση -που εάν εντέλει προχωρήσει- θα γίνει τα επόμενα 24ωρα, θα ξεκαθαρίσει οριστικά το τοπίο, σε μια διαδικασία που θα μείνει, πάντως, χαραγμένη με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους στο μυαλό των μελών της ΝΔ στην Αχαΐα.

Η ΜΑΧΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜ.ΤΟ.

Σε επίπεδο Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων, κι ενώ μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές περιμέναμε ακόμη τα επίσημα αποτελέσματα, στο Κέντρο της Πάτρας η Κατερίνα Πολυχρονοπούλου (παράταξη Κατσιγιάννη) φαίνεται πως κερδίζει τον Ηλία Χατζή (παράταξη Κουνάβη), ενώ και ο Θεοδόσης Γεωργακόπουλος (παράταξη Κατσιγιάννη) επικρατεί επί των Ρήγα Θανασά και Βασίλη Κανελλόπουλου (παράταξη Κουνάβη) στη Δυτική Αχαΐα.

Αντίθετα, η Ελισάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη πήρε έστω και οριακά -με 19 ψήφους διαφορά- τη Δημοτική Τοπική Οργάνωση Αιγιάλειας, ο Αργύρης Βαγενάς νίκησε τη Σοφία Λεβεντέλη στον Νότιο Τομέα της Πάτρας, ο Δημήτρης Νικολόπουλος επικράτησε επί του Παναγιώτη Χαμακιώτη στα Καλάβρυτα και ο Γιάννης Παπακωνσταντίνου αναδείχθηκε νικητής στη μάχη με τον Κώστα Σπυρόπουλο στον Ερύμανθο.

ΕΝΟΤΗΤΑ Ή ΕΣΩΣΤΡΕΦΕΙΑ;

Ποιο είναι το ζητούμενο, πλέον, στη ΔΕΕΠ; Τα οριακά ποσοστά που κατεγράφησαν στο τελικό αποτέλεσμα και η μικρή διαφορά ψήφων μεταξύ των δύο υποψηφίων προέδρων, να μη δώσουν λαβές για κλίμα πόλωσης και εσωστρέφειας το αμέσως επόμενο διάστημα. Είναι λογικό από τη μια πλευρά να υπάρχει ικανοποίηση κι ενθουσιασμός και από την άλλη προβληματισμός, ακόμη-ακόμη και θυμός, όμως επειδή η χώρα εισέρχεται, νωρίτερα ή αργότερα, σε περίοδο εκλογών, η κοινή λογική λέει πως η συστράτευση των «γαλάζιων» δυνάμεων και η προσήλωση στον ίδιο στόχο θα (πρέπει να) αποτελέσει μονόδρομο.

Μάκης Κατσιγιάννης: «Ξεκινάμε όλοι μαζί, ενωμένοι»

Επειτα κι από την επίσημη ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας για τα αποτελέσματα των εκλογών στις ΔΕΕΠ όλης της χώρας, ο νέος πρόεδρος της Νομαρχιακής Οργάνωσης Αχαΐας Μάκης Κατσιγιάννης προχώρησε στην εξής προσωπική δήλωση για τη νίκη του: «Σήμερα νιώθω τιμή και μεγάλη ευθύνη. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και την τιμή να με εκλέξετε πρόεδρο της ΔΕΕΠ Αχαΐας. Αυτή η νίκη είναι αποτέλεσμα κοινής προσπάθειας. Κάθε ιδέα, κάθε πρόταση και κάθε κουβέντα με τους φίλους και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μαζί με τους συνεργάτες μου, διαμορφώθηκε σε πολιτική και θα συνεχίσει να διαμορφώνει το έργο μας. Ενωμένοι προχωράμε, αναδεικνύοντας το έργο της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη».

Και ο Μ. Κατσιγιάννης πρόσθεσε τα εξής: «Από σήμερα ξεκινάμε όλοι μαζί, με νέες ιδέες, με πολιτικές παρεμβάσεις που φέρνουν αποτέλεσμα, με προτάσεις που υπηρετούν την Αχαΐα και τους πολίτες της. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, που στάθηκε δίπλα μου σε κάθε βήμα και στήριξε τις προσπάθειές μου. Κλείνοντας, ευχαριστώ τον πρόεδρο Αντώνη Κουναβή για τη συνεισφορά του στη ΔΕΕΠ Αχαΐας κατά τη θητεία του και όλους όσοι συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Ολοι μαζί Συνεχίζουμε!».

Οι πληροφορίες λένε ότι το επόμενο διάστημα ο Μάκης Κατσιγιάννης θα προβεί σε ανακοινώσεις για το μοντέλο λειτουργίας της νέας ΔΕΕΠ, για πρόσωπα και για ρόλους.

Αντώνης Κουνάβης: Θα μιλήσει μετά την επανακαταμέτρηση

«Εχω κάνει ένσταση και θα μιλήσω μετά το αποτέλεσμα της επανακαταμέτρησης». Αυτό ήταν το σχόλιο που έκανε στους συνεργάτες του ο απερχόμενος πρόεδρος της ΔΕΕΠ Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας Αντώνης Κουνάβης. Οι πληροφορίες της εφημερίδας «Πελοπόννησος» αναφέρουν πως ο ίδιος δεν μπορούσε να κρύψει τον προβληματισμό του για «τον τρόπο με τον οποίον εξελίχθηκε η διαδικασία» και για «την ανισορροπία που προέκυψε στις διά ζώσης ψήφους με τις ηλεκτρονικές».

Να σημειωθεί και κάτι ακόμη: Μεταξύ των μελών στον συνδυασμό του Αντ. Κουνάβη καταγράφονται το τελευταίο 24ωρο δύο τάσεις. Από τη μια πλευρά εκείνη που τάσσεται υπέρ μιας ομαλής παράδοσης-παραλαβής της ΔΕΕΠ στη νέα της διοίκηση και από την άλλη εκείνη η τάση που εξετάζει είτε την αποχή από τα κοινά του κόμματος για όσο καιρό χρειαστεί είτε μια εσωκομματική αντιπολιτευτική στάση, μεταφέροντας, ταυτόχρονα, δυσαρέσκεια και προβληματισμούς και στα κεντρικά όργανα και στην ηγεσία του κόμματος. Οπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά από στενό συνεργάτη του απερχόμενου προέδρου της ΔΕΕΠ: «Επί Αντώνη Κουνάβη, η Αχαΐα έγινε γαλάζια μετά από μισό αιώνα. Δυστυχώς, η οφειλόμενη επιβράβευση αποτυπώθηκε μόνο στις ψήφους διά ζώσης και όχι στις ηλεκτρονικές ψήφους. Δεν σας κάνει εντύπωση αυτή η διαφορά;».

Ανεξάρτητα, πάντως, από την τύχη της ένστασης, απομένει να δούμε πώς θα τοποθετηθεί ο ίδιος ο Αντώνης Κουνάβης και πώς θα περιγράψει τους λόγους για τους οποίους προέκυψε το εκλογικό αποτέλεσμα της 23ης Νοεμβρίου.

Ντέρμπι και στη μάχη των σταυρών

Η καταμέτρηση των σταυρών στους υποψηφίους συνεχιζόταν μέχρι αργά χθες βράδυ στα γραφεία της ΔΕΕΠ, σε μια πολύωρη και απαιτητική διαδικασία, τα αποτελέσματα της οποίας θα γίνουν γνωστά σήμερα. Ολα τα στοιχεία αποτύπωναν με τον πλέον εμφατικό τρόπο την κυριαρχία του Μάκη Κατσιγιάννη στις ηλεκτρονικές ψήφους, ένα στοιχείο που του έδωσε και την τελική ώθηση για να φτάσει στη νίκη, έστω και με οριακό τρόπο.

* Στην Πάτρα τα αποτελέσματα ανά Τομέα έχουν ως εξής:

ΔΗΜ. Τ.Ο. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Κουνάβης 407

Κατσιγιάννης 135

Μέχρι αργά χθες ήταν οριακό το αποτέλεσμα μεταξύ Γιάννη Μανέτα και Κώστα Κοντογιάννη.

ΔΗΜ. Τ.Ο. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

1ο Τμήμα: Κουνάβης 169, Κατσιγιάννης 118

2ο Τμήμα: Κουνάβης 205, Κατσιγιάννης 92

3ο Τμήμα: Κουνάβης 220, Κατσιγιάννης 108

4ο Τμήμα: Κουνάβης 199, Κατσιγιάννης 99

ΔΗΜ. Τ.Ο. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Γ1 Τμήμα: Κουνάβης 256, Κατσιγιάννης 85

Γ2 Τμήμα: Κουνάβης 160, Κατσιγιάννης 120

Γ3 Τμήμα: Κουνάβης 259, Κατσιγιάννης 78

Ο Αργύρης Βαγενάς επικράτησε με 856 ψήφους έναντι 643 ψήφων της Σοφίας Λεβεντέλη.

* Στην Αιγιάλεια από περίπου 2.300 που είχαν δηλώσει ότι θα προσέλθουν στη κάλπη, ψήφισαν 1631 μέλη και περίπου 1.200 διαδικτυακά. Η Ελισάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη προηγήθηκε στη διά ζώσης ψηφοφορία με 152 ψήφους, όμως ο Ανδρέας Σοφέτης είχε 133 ψήφους παραπάνω στο Διαδίκτυο. Οι υπόλοιποι 13 που θα συμπληρώσουν τη 15μελή διοίκηση είναι οι εξής:

Μίλτος Καραφωτιάς 653

Γιώργος Μεντζελόπουλος 567

Κατιάννα Θεοδωρακοπούλου 559

Ντία Παναγοπούλου 509

Διονύσης Λουκόπουλος 439

Θεοφάνης Νικολάου 426

Δημήτρης Δεληγεωργόπουλος 417

Αγγελος Γαλιάτσος 392

Κυριακή Δημητρίου 385

Δέσποινα Τριανταφυλλοπούλου 380

Παναγιώτης Φράγκος 359

Δημήτρης Κόσσυφας 345

Τασία Γκραικιώτου 276

Αικατερίνη Παπαδοπούλου 272

Δεν εκλέγεται, λόγω ποσόστωσης γυναικών, ο Γιάννης Μεντζελόπουλος με 335 ψήφους.

* Στη Δυτική Αχαΐα από τους 1983 εγγεγραμμένους, ψήφισαν διά ζώσης 1.153, με τα άκυρα να είναι 12 και τα λευκά 11. Ο Μάκης Κατσιγιάννης πήρε 528 ψήφους και ο Αντώνης 502, ενώ για τη θέση του προέδρου της Δημ. Τ.Ο. τα αποτελέσματα στη διά ζώσης ψηφοφορία είχαν ως εξής:

Ρήγας Θανασάς 562

Θεοδόσης Γεωργακόπουλος 426

Βασίλης Κανελλόπουλος 71

Η ψηφοφορία στα μέλη:

Παναγιώτης Γεωργόπουλος 428

Κωνσταντίνος Δρόσος 360

Αγγελος Παναγόπουλος 329

Κωνσταντίνος Πανούτσος 325

Νίκος Κανελλόπουλος 259

Ελένη Ντάζου 239

Νίκος Κουτσογιαννόπουλος 218

Γιώργος Κωστούρος 218

Παναγιώτης Γεωργιόπουλος 156

Δέσποινα Χατζηχαραλάμπους 123

– Στην Κλειτορία τα αποτελέσματα είχαν ως εξής: Κουνάβης 147, Κατσιγιάννης 86

– Στα Καλάβρυτα τα αποτελέσματα είχαν ως εξής: Κουνάβης 231, Κατσιγιάννης 173.

– Για την τοπική Καλαβρύτων, στο εκλογικό τμήμα Καλαβρύτων ο Δημήτρης Νικολόπουλος έλαβε 106 ψήφους και ο Παναγιώτης Χαμακιώτης 76 ψήφους και στο εκλογικό τμήμα Κλειτορίας ο Δημήτρης Νικολόπουλος έλαβε 165 ψήφους και ο Παναγιώτης Χαμακιώτης 60.

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΚΑΛΠΗΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ – Πιο κοντά στο νέο ΔΣ

Από τον συνδυασμό του Μάκη Κατσιγιάννη, τις πιο αξιόλογες επιδόσεις κατέγραφαν μέχρι αργά χθες το βράδυ οι Γιάννης Ντούβας (φωτογραφία), Νίκος Ηλιόπουλος, Τάσος Σταυρογιαννόπουλος, Πένυ Λιναρδάτου, Ειρήνη Αποστολίδη και Τάκης Παπαχριστόπουλος. Φυσικά η ποσόστωση ανδρών-γυναικών θα φέρει, εκτός απροόπτου, τις δύο κυρίες στο νέο ΔΣ της ΔΕΕΠ Αχαΐας της ΝΔ.

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ – Τρέχουν να προλάβουν

Από τον συνδυασμό του Αντώνη Κουνάβη, τις καλύτερες επιδόσεις κατέγραφαν μέχρι αργά χθες βράδυ ο πρώην δημοτικός σύμβουλος και διευθυντής στο Τελωνείο της Πάτρας Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος (φωτογραφία), ο Γιώργος Κωνσταντέλος, ο μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος της ΔΕΕΠ Αχαΐας της ΝΔ Κώστας Ρηγόπουλος, ο Νίκος Τσάμης και ο πρώην πρόεδρος της Δημ. ΤΟ Αιγιάλειας Βασίλης Σταθακάρος.

ΜΑΧΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ – Αβαντζά σε ψήφους

Ξεκάθαρο ήταν το τοπίο και για τους υποψηφίους συνέδρους της ΔΕΕΠ Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι αργά χθες, το προβάδισμα είχε ο Γιάννης Σελίμης (φωτογραφία) και ακολουθούσαν σε απόσταση αναπνοής οι Λεωνίδας Πανιτσας, Ευστάθιος – Αγγελος Τετράδης, Νίκος Σολωμός, Παναγιώτης Μποσγανάς, Γιώργος Κωστόπουλος και Χρήστος Κοσσαράς.

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ – Οι γείτονες πρόεδροι

Η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε τους προέδρους και στις ΔΕΕΠ των γειτονικών νομών. Συγκεκριμένα, πρόεδρος στη ΔΕΕΠ Αιτωλοακαρνανίας εξελέγη ο (μοναδικός υποψήφιος για το αξίωμα) Νικηφόρος Μάκκος (φωτογραφία), ενώ στη ΔΕΕΠ Ηλείας εξελέγη ο Διονύσης Παλυβός. Τέλος, στην Κεφαλονιά εξελέγη ο Αγγελος Βαγγελάτος και στη Ζάκυνθο εκλέχθηκε ο Στυλιανός Γούλιαρης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



