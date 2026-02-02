Εκπαιδευτικοί: Στάσεις εργασίας καθηγητών και δασκάλων

Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους με νέο κύκλο στάσεων εργασίας που ξεκινά σήμερα Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026 και θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026.

Η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) προκήρυξε 3ωρες στάσεις εργασίας καθημερινά, είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη βάρδια, σε όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου. Το μέτρο αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ, σε εφαρμογή απόφασης της Γενικής Συνέλευσης Προέδρων ΕΛΜΕ (11 Φεβρουαρίου 2023), και έχει ως κύριο στόχο την αποτροπή εφαρμογής διατάξεων του ν. 4823/2021, ιδίως όσον αφορά την παρακολούθηση μαθημάτων από εξωτερικούς αξιολογητές και τις σχετικές διαδικασίες αξιολόγησης.

Παράλληλα, η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) κήρυξε συνεχείς πανελλαδικές στάσεις εργασίας για το ίδιο χρονικό διάστημα (2/2/2026 – 27/2/2026). Οι στάσεις αφορούν αποκλειστικά τις ώρες που ανατίθενται υποχρεωτικές υπερωρίες στους εκπαιδευτικούς, ανάλογα με το ατομικό ωράριο του καθενός. Στόχος της ΔΟΕ είναι η συνδικαλιστική κάλυψη των συναδέλφων που καλούνται να καλύψουν κενά με υπερωριακή απασχόληση, σε συνέχεια προηγούμενων αποφάσεων και ανακοινώσεων της ομοσπονδίας για τα μεγάλα κενά στα σχολεία και την επιλογή του Υπουργείου Παιδείας να τα καλύψει με υποχρεωτικές υπερωρίες.

Και οι δύο ομοσπονδίες καλούν τα μέλη τους να συμμετάσχουν μαζικά στις κινητοποιήσεις, με σκοπό την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων και την αντίσταση σε πολιτικές που, όπως υποστηρίζουν, υποβαθμίζουν την εκπαίδευση και επιβαρύνουν υπέρμετρα τους εκπαιδευτικούς.

