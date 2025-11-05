Εκπαιδευτικός ο προπονητής που κατηγορείται για ασέλγεια σε 16χρονη αθλήτρια! Κρίθηκε προφυλακιστέος

Ήταν τεχνικός σε ομάδα βόλεϊ γυναικών στο Λαύριο, έχοντας παράλληλα και θέση παράγοντα στο ίδιο σωματείο

05 Νοέ. 2025 19:21
Pelop News

Ο 72χρονος προπονητής βόλεϊ στο Λαύριο, μετά τη σημερινή του (5/11/2025) για ασέλγεια σε 16χρονη αθλήτρια κρίθηκε προφυλακιστέος.

Πρόκειται για έναν συνταξιούχο εκπαιδευτικό, ο οποίος ήταν προπονητής σε ομάδα βόλεϊ γυναικών στο Λαύριο, έχοντας παράλληλα και θέση παράγοντα στο σωματείο.

Ο 72χρονος από τα τέλη του Νοεμβρίου του 2024 έως τα μέσα Μαΐου του 2025 ασελγούσε στην ανήλικη.

Το κορίτσι κάποια στιγμή «έσπασε» και αποκάλυψε στους γονείς της όλα όσα συνέβαιναν.

Μετά από σχετική ανάκριση η ανήλικη μεταφέρθηκε συνοδεία των κηδεμόνων της και αστυνομικών του Τ.Δ.Ε.Ε. Λαυρεωτικής στο Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων «Σπίτι του Παιδιού», όπου πραγματοποιήθηκε η δικανική της εξέταση.

Όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 71χρονου και εκδόθηκε σχετικό ένταλμα σύλληψης από τον 10ο Τακτικό Ανακριτή Αθηνών, όπως και έγινε.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε όσα του αποδίδονται σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ότι δηλαδή παρενοχλούσε σεξουαλικά για μήνες την αθλήτρια.
