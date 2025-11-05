Μεσημέρι παίζει η Ολυμπιάδα, βράδυ ο Ερμής για την Α2 Εθνική

05 Νοέ. 2025 18:50
Pelop News

Μεσημέρι θα κληθεί να αγωνιστεί η ομάδα βόλεϊ τα Ολυμπιάδας για την 4η αγωνιστική της Α2 Εθνικής, καθώς η ΚΕΔ/ΕΟΠΕ όρισε τον αγώνα με το Παγκράτι στις 14.00.

Ο λόγος έχει να κάνει με το θέμα με το γεγονός ότι μόνο εκείνη την ώρα ήταν διαθέσιμο το γήπεδο Μετς, ωστόσο ο πορτοκαλί θα τα δώσουν όλα για την 4η συνεχόμενη νίκη.

Αντίθετα, ο Ερμής θα παίξει το απόγευμα με την ΑΕΚ  και θα προσπαθήσει να πετύχει την 2η συνεχόμενη νίκη, ενώ ο ΑΟ Αιγιαλέων θα αγωνιστεί εκτός έδρας με τον Εσπερο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι διαιτητές:

14.00: Α.Ο. Παγκρατίου-Ολυμπιάδα Διαιτητές: Βαρατάσης, Τουμπανάκης

18.00: Ερμής – Α.Ε.Κ. Διαιτητές: Βασιλείου Αλ., Γκόλφης

18.00: Α.Σ.Π. Γλυφάδας – Α.Ε.Σ. Ένωση Γαλατσίου Διαιτητές: Τσεκούρας, Δημόπουλος

18.00: Α.Ο. Νηρεύς – Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός Διαιτητές: Χουλιαρόπουλος, Σταυρόπουλος

19.30: Π.Ο.Κ. Έσπερος – Α.Ο. Αιγιαλέων Διαιτητές: Καπότης, Τουκτούκας

20.00: Α.Ο. Ιωνικός – Γ.Σ. Πετρούπολης Διαιτητές: Δρόσος, Τσούρμας
