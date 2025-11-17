Εκπυρσοκρότησε όπλο φρουρού κατά την αλλαγή βάρδιας στο νοσοκομείο Χανίων
Αναστάτωση σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας (17/11) στο Νοσοκομείο Χανίων, όταν κατά τη διάρκεια αλλαγής βάρδιας των φρουρών ενός κρατουμένου ξαφνικά ακούστηκε ένας πυροβολισμός.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το creta24.gr, όλα συνέβησαν περίπου στις 6 το πρωί στη χειρουργική κλινική, κατά τη διάρκεια αλλαγής της βάρδιας των αστυνομικών, οι οποίοι φρουρούσαν κρατούμενο, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Πρόκειται για βαρυποινίτη με πλούσιο ποινικό παρελθόν.
Τη στιγμή που ο ένας αστυνομικός παρέδιδε το όπλο στον άλλον που ξεκινούσε βάρδια, το όπλο εκπυρσοκρότησε.
Σύμφωνα με τον Διοικητή του Νοσοκομείου Χανίων, Γιώργο Μπέα, η σφαίρα κατέληξε σε γυψοσανίδα και δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.
