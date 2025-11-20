Εκστρατεία ενημέρωσης για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού από το ΚΥ Κάτω Αχαΐας

Εκστρατεία ενημέρωσης για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού από το ΚΥ Κάτω Αχαΐας
20 Νοέ. 2025 14:24
Μια σημαντική πρωτοβουλία για την υγεία των γυναικών της Δυτικής Αχαΐας αναλαμβάνει το Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, το οποίο ξεκινά μια μεγάλη ενημερωτική εκστρατεία για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού σε οικισμούς της περιοχής ευθύνης του.

Η Ομάδα Υγείας του ΚΥ Κάτω Αχαΐας – αποτελούμενη από ιατρούς, μαίες, επισκέπτριες υγείας και κοινωνικούς λειτουργούς – θα πραγματοποιήσει επισκέψεις σε Κάτω Αχαΐα, Λακκόπετρα, Λάππα, Σαγέικα, Ριόλο, Λουσικά, Άνω Αλισσό, Κάτω Αλισσό, Μαζαράκι και Βελιτσές. Στόχος είναι η ενημέρωση, η συζήτηση και η ευαισθητοποίηση των γυναικών για τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης.

Η έναρξη της εκστρατείας θα γίνει τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη. Από τις 17:30, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική ομιλία, θα ακολουθήσει συζήτηση, συνταγογράφηση μαστογραφιών και εκπαίδευση στην αυτοεξέταση των μαστών.

Οι δράσεις θα συνεχιστούν σε προκαθορισμένες ημερομηνίες στους υπόλοιπους οικισμούς, έως και τον Μάιο του 2026. Ήδη ενημερώνονται φορείς και εμπλεκόμενα πρόσωπα ώστε η εκστρατεία να υλοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Όπως αναφέρει ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Κέντρου Υγείας, Αναστάσιος Γιακουμής, στόχος είναι «η συνεχής παρέμβαση και εκπαίδευση του πληθυσμού σε θέματα πρόληψης και ειδικά στον καρκίνο του μαστού», μια προσπάθεια που φιλοδοξεί να ενισχύσει την έγκαιρη διάγνωση και να σώσει ζωές.

