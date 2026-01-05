Έκτακτη επιχορήγηση 4,4 εκατ. ευρώ σε πέντε ΑΕΙ – 450 νέες προσλήψεις ΔΕΠ, 36 στο Πανεπιστήμιο Πατρών και 8 στο Πελοποννήσου

Έκτακτη επιχορήγηση 4,4 εκατ. ευρώ σε πέντε ΑΕΙ - 450 νέες προσλήψεις ΔΕΠ, 36 στο Πανεπιστήμιο Πατρών και 8 στο Πελοποννήσου
05 Ιαν. 2026 11:21
Pelop News

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, υπέγραψε έκτακτη επιχορήγηση ύψους 4.386.935 ευρώ σε πέντε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, ενώ παράλληλα εγκρίθηκε η πρόσληψη 450 νέων μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ).

Η έκτακτη χρηματοδότηση καλύπτει κυρίως τις αυξημένες ενεργειακές ανάγκες, τη λειτουργία και συντήρηση των υποδομών των πανεπιστημίων, καθώς και υπηρεσίες καθαριότητας και φύλαξης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε ιδρύματος.

Η κατανομή των 4,39 εκατ. ευρώ έχει ως εξής:

  • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: 2.460.000 €

  • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: 984.000 €

  • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: 369.000 €

  • Πανεπιστήμιο Αιγαίου: 328.000 €

  • Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών: 245.935 €

Παράλληλα, οι 450 νέες θέσεις ΔΕΠ κατανέμονται σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, καλύπτοντας κρίσιμες διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες. Σημαντική είναι επίσης η κατανομή δύο επιπλέον θέσεων ΔΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, καθώς και 60 θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.).

Ειδικότερα

• Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 72

• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: 65

• Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: 36

• Πανεπιστήμιο Πατρών: 36

• Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: 29

• Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: 21

• Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: 19

• Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας: 18

• Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: 17

• Πανεπιστήμιο Κρήτης: 17

• Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 14

• Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: 13

• Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: 12

• Πανεπιστήμιο Αιγαίου: 12

• Πάντειο Πανεπιστήμιο: 11

• Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο: 9

• Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών: 9

• Πανεπιστήμιο Πειραιώς: 9

• Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: 8

• Πολυτεχνείο Κρήτης: 8

• Ιόνιο Πανεπιστήμιο: 6

• Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 3

• Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: 3

• Ελεύθερο Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.): 3

Η Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Αξιοποιούμε τα δημοσιονομικά περιθώρια για να ενισχύσουμε τη λειτουργικότητα των πανεπιστημίων και την ποιότητα της ακαδημαϊκής ζωής. Η επιχορήγηση και οι νέες προσλήψεις ΔΕΠ αποτελούν ουσιαστική επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, ενισχύουν τη διδασκαλία και την έρευνα και υποστηρίζουν τη φοιτητική μέριμνα, συμπεριλαμβανομένων αναβαθμίσεων στις φοιτητικές εστίες σε όλη τη χώρα.»

Με τις κινήσεις αυτές, το Υπουργείο Παιδείας στοχεύει σε λειτουργικά, ασφαλή και ποιοτικά πανεπιστήμια, ενισχύοντας παράλληλα την εκπαιδευτική και ερευνητική ικανότητα των ιδρυμάτων σε όλη την επικράτεια.

