Έκτακτη συνεδρίαση ΠΕΣΟΠΠ ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας για το Φράγμα Εύηνου

Συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΣΟΠΠ) της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, έπειτα από την επίσημη ενημέρωση από την ΕΥΔΑΠ για επικείμενη απελευθέρωση μεγάλου όγκου υδάτων από τον ταμιευτήρα Ευήνου.

Πάτρα: Έρευνες στις εκβολές του Γλαύκου για ψαρά που αγνοείται

Κατά τη συνεδρίαση, εκτιμήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση και οι όποιοι κίνδυνοι ενδέχεται να προκύψουν από την απελευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων νερού καθ’ όλο το μήκος της κοίτης του ποταμού, από το φράγμα, έως τις εκβολές του Ευήνου.

Κατόπιν των παραπάνω:

• Εφιστάται η προσοχή των πολιτών, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων στις παρόχθιες περιοχές του ποταμού Ευήνου.

• Απαγορεύεται αυστηρά η άσκοπη προσέγγιση στις κοίτες και τις όχθες του ποταμού.

• Συνιστάται περιορισμός στις μετακινήσεις στις απολύτως απαραίτητες.

• Συστήνεται στους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



