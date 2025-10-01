Έκτακτο δελτίο κακοκαιρίας: Σε συναγερμό ο Δήμος Πατρέων την Πέμπτη και την Παρασκευή

Έντονα και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην περιοχή της Πάτρας από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου μέχρι τις νυχτερινές ώρες της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Ο Δήμος Πατρέων απευθύνει σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας. Ειδικότερα:

Να βεβαιωθούν ότι τα φρεάτια έξω από το σπίτι τους δεν είναι φραγμένα.

Να ελέγξουν ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά.

Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους μόνο στις απολύτως αναγκαίες.

Οδηγίες σε περίπτωση πλημμύρας

Κατά τη διάρκεια έντονων φαινομένων και πιθανής εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων, ο Δήμος καλεί τους πολίτες:

Να αποφεύγουν κάθε περιττή μετακίνηση και να ασφαλίσουν πόρτες και παράθυρα.

Σε περίπτωση δημιουργίας χειμάρρων να εγκαταλείπουν υπόγειους χώρους και να μετακινούνται σε ασφαλή, υψηλότερα σημεία.

Να μην διασχίζουν χείμαρρους, είτε πεζοί είτε με όχημα.

Να εγκαταλείπουν το αυτοκίνητο αν ακινητοποιηθεί και υπάρχει κίνδυνος να παρασυρθεί ή να πλημμυρίσει.

Να αποφεύγουν περιοχές όπου έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις.

Σε πλήρη επιφυλακή οι υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, με 24ωρη επιφυλακή προσωπικού, ώστε να αντιμετωπίσουν τυχόν προβλήματα.

Σε περίπτωση κινδύνου, οι πολίτες καλούνται να επικοινωνούν άμεσα με την Πυροσβεστική (199 – 112) ή την Αστυνομία (100).

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας, μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στη διεύθυνση www.civilprotection.gr

.

