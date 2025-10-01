Έκτακτο δελτίο κακοκαιρίας: Σε συναγερμό ο Δήμος Πατρέων την Πέμπτη και την Παρασκευή

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από την Πέμπτη έως και την Παρασκευή – Σε επιφυλακή οι υπηρεσίες του Δήμου

Έκτακτο δελτίο κακοκαιρίας: Σε συναγερμό ο Δήμος Πατρέων την Πέμπτη και την Παρασκευή
01 Οκτ. 2025 15:28
Pelop News

Έντονα και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην περιοχή της Πάτρας από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου μέχρι τις νυχτερινές ώρες της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Ο Δήμος Πατρέων απευθύνει σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας. Ειδικότερα:

  • Να βεβαιωθούν ότι τα φρεάτια έξω από το σπίτι τους δεν είναι φραγμένα.
  • Να ελέγξουν ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά.
  • Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους μόνο στις απολύτως αναγκαίες.

Οδηγίες σε περίπτωση πλημμύρας

Κατά τη διάρκεια έντονων φαινομένων και πιθανής εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων, ο Δήμος καλεί τους πολίτες:

  • Να αποφεύγουν κάθε περιττή μετακίνηση και να ασφαλίσουν πόρτες και παράθυρα.
  • Σε περίπτωση δημιουργίας χειμάρρων να εγκαταλείπουν υπόγειους χώρους και να μετακινούνται σε ασφαλή, υψηλότερα σημεία.
  • Να μην διασχίζουν χείμαρρους, είτε πεζοί είτε με όχημα.
  • Να εγκαταλείπουν το αυτοκίνητο αν ακινητοποιηθεί και υπάρχει κίνδυνος να παρασυρθεί ή να πλημμυρίσει.
  • Να αποφεύγουν περιοχές όπου έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις.

Σε πλήρη επιφυλακή οι υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, με 24ωρη επιφυλακή προσωπικού, ώστε να αντιμετωπίσουν τυχόν προβλήματα.

Σε περίπτωση κινδύνου, οι πολίτες καλούνται να επικοινωνούν άμεσα με την Πυροσβεστική (199 – 112) ή την Αστυνομία (100).

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας, μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στη διεύθυνση www.civilprotection.gr
.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:53 Τραγωδία στην Αιθιοπία-κατάρρευση σκαλωσιάς σε εκκλησία: 36 νεκροί και 200 τραυματίες
17:46 «Από μικρό παιδί ψάχνει για λίρες», ποινική δίωξη στον 77χρονο για την αυτοσχέδια σήραγγα στη Λάρισα
17:37 Συμμορία παρίστανε τους λογιστές και έκλεβε τον κοσμάκι! Λεία πάνω από 150.000 ευρώ
17:28 Άρσεναλ-Ολυμπιακός 1-2! Οι μικροί δείχνουν τον δρόμο στους μεγάλους
17:19 Κικίλιας: «Ενισχύεται η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ σε ναυτιλία και ενέργεια»
17:17 Ένοχη η 62ρονη που έθαψε τη μητέρα της για να παίρνει τη σύνταξή της, ποια είναι η ποινή της
17:15 Εγραψε ξανά ιστορία ο Σκούρτης, «χάλκινος» στο Παγκόσμιο
17:06 Εθελοντής στον 4ο Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο «Φάνης Τσιμιγκάτος» ο πρόεδρος του ΣΔΥΠ Γιώργος Γραμμένος
17:02 Πάτρα: Η δημοτική Αρχή στις σημερινές απεργιακές κινητοποιήσεις
17:00 Πάτρα: «Πονοκέφαλος» με σχολικούς τροχονόμους – Η αλλαγή του νόμου εγείρει ζήτημα ασφάλειας
16:52 Άρτα: Νεκρή 28χρονη έγκυος λίγο μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο
16:44 Συνάντηση Χ. Μπονάνου με τους εκπροσώπους Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης καταστημάτων κράτησης
16:36 Απολύθηκε ο Τούρκος δημοσιογράφος μετά το «πήραμε τον π@@» για τη συνάντηση Τραμπ με Ερντογάν ΒΙΝΤΕΟ
16:29 Παρέμβαση της Σίας Αναγνωστοπούλου στη Βουλή για τα εκπαιδευτικά κενά στην Αχαΐα
16:28 «Λίφτινγκ» στο Ενωσιακό γήπεδο Αγυιάς
16:21 Τα ΥΠΕΞ Ελλάδας και Ιταλίας ζητούν από το Ισραήλ να διασφαλίσει την ασφάλεια του στολίσκου προς τη Γάζας
16:14 Έρχεται μείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου
16:06 Ένωση Περιφερειών: «Καμία εμπλοκή των Περιφερειών με τις αγροτικές ενισχύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ»
15:59 Εξελίξεις σε ειδικό Νηπιαγωγείο της Πάτρας: Διενεργήθηκαν ΕΔΕ, μετακινήθηκε η εκπαιδευτικός
15:51 Welcome to Up 2025: Ταξιδεύοντας και ερευνώντας τα Ελληνικά νησιά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 1/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ