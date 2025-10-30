ΕΚΤΑΚΤΟ – Παρίσι: Και τρίτη σύλληψη για την κλοπή στο Λούβρο

Μια ακόμα σύλληψη από τις Γαλλικές Αρχές το πρωί της Πέμπτης 30/10/2025 για την μεγάλη κλοπή στο μουσείο του Λούβρου, σύμφωνα με το Reuters.

Ενας τρίτος ύποπτος βρίσκεται υπό κράτηση για ανάκριση από τους ερευνητές, μετά την κινηματογραφική κλοπή του Λούβρου στο Παρίσι στις 19/10/2025 μεταδίδει το BFMTV.

Σύμφωνα με την εισαγγελέα του Παρισιού, DNA ενός εκ των υπόπτων εντοπίστηκε πάνω στο μηχανάκι που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαφυγή τους από τον χώρο της ληστείας, ενώ DNA του δεύτερου υπόπτου για τη ληστεία του Λούβρου βρέθηκε πάνω σε μία από τις γυάλινες προθήκες που είχαν σπάσει, σύμφωνα με την εισαγγελέα.

