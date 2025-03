Συναγερμός στο Μανχάιμ: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος – Αναφορές για θύματα

Συναγερμός έχει σημάνει στις γερμανικές αρχές έπειτα από περιστατικό στο Μανχάιμ, όπου αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε άτομα σε πολυσύχναστη περιοχή.

Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής

– Τουλάχιστον ένα άτομο φαίνεται να είναι καλυμμένο με μουσαμά, χωρίς να είναι σαφές αν πρόκειται για νεκρό ή τραυματία, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γερμανικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

– Η γερμανική εφημερίδα Bild αναφέρει ότι ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη, χωρίς όμως να δίνονται περισσότερες πληροφορίες.

Twice a week in Europe now 🥲 pic.twitter.com/fdGaKwhng1

– Η τοπική ιστοσελίδα Mannheim24 μεταδίδει ότι ένα μαύρο SUV κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα από μια πλατεία προς ένα συντριβάνι, όπου βρίσκονταν συγκεντρωμένοι πολίτες.

– Σύμφωνα με τη Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), στο σημείο είχε στηθεί αποκριάτικη αγορά, γεγονός που σημαίνει ότι υπήρχε μεγάλη συγκέντρωση κόσμου τη στιγμή του περιστατικού.

Υπενθύμιση παρόμοιων περιστατικών

Το περιστατικό φέρνει στο νου πρόσφατα δυστυχήματα στη Γερμανία:

Τον Δεκέμβριο, έξι άτομα σκοτώθηκαν όταν 50χρονος οδηγός έπεσε πάνω σε πλήθος σε χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο.

Τον Φεβρουάριο, μια νεαρή μητέρα και το παιδί της έχασαν τη ζωή τους όταν τις παρέσυρε όχημα στο Μόναχο.

Potential Islamic terrorist attack in Mannheim, Germany.

Car plows into a crowd of people at high speed. Multiple casualties.

Can Europe go a week without any terror attack or is this the new norm now?

pic.twitter.com/vqwBzjoqpu

— Dr. Maalouf ‏ (@realMaalouf) March 3, 2025