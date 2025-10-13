«Εκτροχιάζεται» από αδιαφορία

Οι τραγελαφικές καταστάσεις που εκτυλίχθηκαν χθες, για μια ακόμα φορά στον Οδοντωτό εκθέτουν το μέσο και την περιοχή.

Τρένο που στάλθηκε για τον απεγκλωβισμό επιβατών συρμού της Hellenic Train, που είχε ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης, χάλασε κι αυτό.

H ελλιπής συντήρηση οδηγεί σε απαξίωση τη μοναδική και παγκοσμίως φημισμένη διαδρομή.

Το περιστατικό αυτό δεν μπορεί να αποδοθεί απλώς σε μια «τεχνική αστοχία». Είναι το αποτέλεσμα ετών αδιαφορίας, ελλιπούς συντήρησης και απουσίας επενδύσεων.

Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις των τοπικών αρχών, η εταιρεία φαίνεται να έχει εγκαταλείψει τον Οδοντωτό σε μια πορεία φθοράς. Είναι αναγκαίο όσο ποτέ να υπάρξει μια καταλυτική παρέμβαση.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



