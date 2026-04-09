ΕΛ.ΑΣ.: Αυστηρές συστάσεις για τα βεγγαλικά

Με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων που κάθε χρόνο αμαυρώνουν τις γιορτές του Πάσχα, η Ελληνική Αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση με αυστηρές συμβουλές προς τους πολίτες και κυρίως τους γονείς. Το «καμπανάκι» της ΕΛ.ΑΣ. αφορά την επικίνδυνη συνήθεια χρήσης κροτίδων, βεγγαλικών και αυτοσχέδιων πυροτεχνημάτων, υπογραμμίζοντας ότι η παράνομη καύση τους οδηγεί συχνά σε μόνιμες σωματικές βλάβες.

Η Αστυνομία υπενθυμίζει ότι η ισχύουσα νομοθεσία είναι αυστηρή, απαγορεύοντας ρητά:

Την κατασκευή, εμπορία, αγορά και κατοχή κροτίδων.

Τη χρήση συσκευών εκτόξευσης και οποιουδήποτε είδους πυροτεχνήματος χωρίς τη σχετική νόμιμη άδεια.

Την καύση βεγγαλικών καθ’ όλη τη διάρκεια της πασχαλινής περιόδου.

Οδηγίες προς τους γονείς

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία των ανηλίκων, οι οποίοι αποτελούν και τη συνηθέστερη κατηγορία θυμάτων τέτοιων ατυχημάτων. Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους γονείς:

Να αποτρέπουν τα παιδιά από τη χρήση ή την προσπάθεια αυτοσχέδιας κατασκευής πυροτεχνημάτων.

Να ενημερώνουν τους νέους για τους σοβαρούς κινδύνους τραυματισμού ή ακρωτηριασμού.

Να μην επιτρέπουν την προσέγγιση σε χώρους όπου πραγματοποιείται παράνομη καύση, καθώς η ασφάλεια των παρευρισκόμενων δεν είναι εγγυημένη.

«Τα βεγγαλικά και τα πυροτεχνήματα δεν είναι παιχνίδια», καταλήγει η ανακοίνωση, επισημαίνοντας ότι η χρήση τους εγκυμονεί κινδύνους όχι μόνο για τη σωματική ακεραιότητα αλλά και για την ίδια τη ζωή των πολιτών.

