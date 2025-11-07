 ΕΛ.ΑΣ.: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 59χρονου που υποδυόταν τον υδραυλικό και ξάφριζε ηλικιωμένους στην Αττική

Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφιών ενός 59χρονου άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για σειρά κλοπών σε οικίες ηλικιωμένων στην Αττική, χρησιμοποιώντας την τακτική της απασχόλησης. Ο δράστης, Μαρίνος Ιωαννίδης του Δημητρίου, γεννημένος στις 23 Νοεμβρίου 1966 στο Γκριν της Γερμανίας, συνελήφθη επ’ αυτοφώρω στις 15 Οκτωβρίου 2025 στον Πειραιά από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παγκρατίου.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακεκριμένη κλοπή, τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση και σε απόπειρα, από άτομο που διαπράττει κλοπές επαγγελματικά, με την αξία των κλαπέντων αντικειμένων να ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Η εν λόγω ενέργεια αποφασίστηκε με διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά, με στόχο την ανίχνευση τυχόν παρόμοιων αδικημάτων, την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και την αποτροπή νέων περιστατικών.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο Ιωαννίδης εισέρχονταν σε διαμερίσματα, προβάλλοντας ψευδείς ιδιότητες όπως υδραυλικός ή ένοικος πολυκατοικίας, με πρόσχημα δήθεν διαρροές νερού ή άλλες επείγουσες επισκευές. Τα θύματά του ήταν κυρίως ηλικιωμένοι, από τους οποίους αποσπούσε μεγάλα χρηματικά ποσά. Εξιχνιάστηκαν συνολικά 15 περιπτώσεις κλοπών και μία ληστεία σε περιοχές όπως το Παγκράτι, ο Πειραιάς, τα Πατήσια, η Καλλιθέα, η Κυψέλη και οι Αμπελόκηποι. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μέσω πολύμηνης έρευνας ειδικής ομάδας αστυνομικών, οι οποίοι ταυτοποίησαν τον δράστη μέσω ανακριτικών μεθόδων.

Ο 59χρονος είχε προηγούμενο ποινικό μητρώο, με εκκρεμή καταδικαστική απόφαση τριών ετών και τριών μηνών φυλάκισης για απάτη κατ’ εξακολούθηση, ενώ κατηγορείται επιπλέον για βία κατά υπαλλήλων. Η δημοσιοποίηση των στοιχείων στοχεύει στη διερεύνηση πιθανών εμπλοκών του σε άλλες υποθέσεις, ενισχύοντας την κοινωνική εγρήγορση κατά των μεθόδων εξαπάτησης ευάλωτων ομάδων.

