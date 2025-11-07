ΕΛ.ΑΣ.: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 59χρονου που υποδυόταν τον υδραυλικό και ξάφριζε ηλικιωμένους στην Αττική

ΕΛ.ΑΣ.: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 59χρονου που υποδυόταν τον υδραυλικό και ξάφριζε ηλικιωμένους στην Αττική
07 Νοέ. 2025 9:13
Pelop News

Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφιών ενός 59χρονου άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για σειρά κλοπών σε οικίες ηλικιωμένων στην Αττική, χρησιμοποιώντας την τακτική της απασχόλησης. Ο δράστης, Μαρίνος Ιωαννίδης του Δημητρίου, γεννημένος στις 23 Νοεμβρίου 1966 στο Γκριν της Γερμανίας, συνελήφθη επ’ αυτοφώρω στις 15 Οκτωβρίου 2025 στον Πειραιά από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παγκρατίου.

Διαβάστε επίσης: Αιγάλεω: Νέο επισόδιο ενδοοικογενειακής βίας, 74χρονος μαχαίρωσε την κόρη του

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακεκριμένη κλοπή, τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση και σε απόπειρα, από άτομο που διαπράττει κλοπές επαγγελματικά, με την αξία των κλαπέντων αντικειμένων να ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Η εν λόγω ενέργεια αποφασίστηκε με διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά, με στόχο την ανίχνευση τυχόν παρόμοιων αδικημάτων, την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και την αποτροπή νέων περιστατικών.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο Ιωαννίδης εισέρχονταν σε διαμερίσματα, προβάλλοντας ψευδείς ιδιότητες όπως υδραυλικός ή ένοικος πολυκατοικίας, με πρόσχημα δήθεν διαρροές νερού ή άλλες επείγουσες επισκευές. Τα θύματά του ήταν κυρίως ηλικιωμένοι, από τους οποίους αποσπούσε μεγάλα χρηματικά ποσά. Εξιχνιάστηκαν συνολικά 15 περιπτώσεις κλοπών και μία ληστεία σε περιοχές όπως το Παγκράτι, ο Πειραιάς, τα Πατήσια, η Καλλιθέα, η Κυψέλη και οι Αμπελόκηποι. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μέσω πολύμηνης έρευνας ειδικής ομάδας αστυνομικών, οι οποίοι ταυτοποίησαν τον δράστη μέσω ανακριτικών μεθόδων.

 ΕΛ.ΑΣ.: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 59χρονου που υποδυόταν τον υδραυλικό και ξάφριζε ηλικιωμένους στην Αττική

ΕΛ.ΑΣ.: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 59χρονου που υποδυόταν τον υδραυλικό και ξάφριζε ηλικιωμένους στην Αττική

Ο 59χρονος είχε προηγούμενο ποινικό μητρώο, με εκκρεμή καταδικαστική απόφαση τριών ετών και τριών μηνών φυλάκισης για απάτη κατ’ εξακολούθηση, ενώ κατηγορείται επιπλέον για βία κατά υπαλλήλων. Η δημοσιοποίηση των στοιχείων στοχεύει στη διερεύνηση πιθανών εμπλοκών του σε άλλες υποθέσεις, ενισχύοντας την κοινωνική εγρήγορση κατά των μεθόδων εξαπάτησης ευάλωτων ομάδων.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:38 Δίκη για την ΕΑΔ και την τραγωδία των Τεμπών: Στο εδώλιο δύο επιθεωρητές για παράβαση καθήκοντος
12:35 Νέο περιστατικό με πτώση σοβάδων σε σχολείο – Από θαύμα γλίτωσαν μαθητές στην Ηγουμενίτσα ΒΙΝΤΕΟ
12:26 Νέο ιατρείο Νεφρολογίας στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας – Ανάσα για τη Βόρεια Ηλεία
12:21 Πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΥ: Ισχυρές καταιγίδες και πλημμύρες χτυπούν τη Δυτική Ελλάδα
12:16 Επιχείρηση «Ρομά»: Σε εφαρμογή από αύριο το ειδικό σχέδιο της ΕΛΑΣ – 24ωρη παρουσία, έλεγχοι και ομάδες διαμεσολάβησης
12:07 Ο τυφώνας Καλμάγκι σαρώνει το Βιετνάμ: Πάνω από 1,3 εκατ. άνθρωποι χωρίς ρεύμα, πέντε νεκροί και εκτεταμένες καταστροφές
12:00 Η Πάτρα μπαίνει υπό επιτήρηση: Ο Δήμος άνοιξε την πλατφόρμα καταγγελιών MyStreet
12:00 Κακουργηματική η οπλοκατοχή και τέλος οι “μπαλωθιές”: Σαρωτικά μέτρα Χρυσοχοΐδη για την Κρήτη
11:57 Τα δεδομένα για προπονητή στην Παναχαϊκή
11:56 «Η βεντέτα θα τελειώσει μόνο με παντρειά»: Το χωριό των Βοριζίων σε σοκ μετά την αιματοχυσία
11:49 Υπεγράφη η συμφωνία-ορόσημο Ελλάδας–ΗΠΑ για LNG: Η χώρα στον πυρήνα του ενεργειακού χάρτη της Ευρώπης
11:43 Μαθητές ενώνουν τα βήματά τους: Ξεκινά το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στα σχολεία
11:38 Αυτόματη απόδοση Προσωπικού Αριθμού σε όλους τους πολίτες: Πάνω από 5 εκατομμύρια έχουν ήδη λάβει ΠΑ
11:32 Παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα στο Θέατρο Παλλάς
11:28 Τι ισχύει για τους φιλάθλους στο Παναιγιάλειος – Παναχαϊκή
11:27 Ινδονησία: Έκρηξη σε τζαμί σχολικού συγκροτήματος στην Τζακάρτα, δεκάδες τραυματίες, ενδείξεις τρομοκρατίας
11:25 Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ του ΝΟΠ-Δείτε ποιοι το αποτελούν
11:24 «Ορίστε η απόδειξη»: Ο Κυρανάκης απαντά στις καταγγελίες για το τρένο Θεσσαλονίκη–Λάρισα με ΒΙΝΤΕΟ από το σύστημα τηλεδιοίκησης
11:15 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο Γενικός Δείκτης αγγίζει ξανά τις 2.000 μονάδες
11:14 «Με πλακώσανε τραπέζια, δέντρο και αυτοκίνητο»: Ο φωτογράφος Χάρης Φαρσαράκης μιλά για το τροχαίο-σοκ στο Κολωνάκι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ