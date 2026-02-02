Έλαμψαν τα παιδιά από την Πάτρα: Κορυφαίοι «Σάρας» και Χάρης στο Βίκος-Κόροιβος 98-92

Στο ντέρμπι Βίκος-Κόροιβος, 98-92, με το οποίο ολοκληρώθηκε η 19η αγωνιστική της Elite League έλαμψαν τα παιδιά από την Πάτρα! Ο Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος ήταν ο κορυφαίος των νικητών και ο Παρασκευόπουλος των ηττημένων.

Η ΑΕ Ροϊτίκων έκανε το «15 στα 15» στην Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ

Ο Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος είχε 25 πόντους με 4/8διπ., 5/7τρ., 6 ασίστ και ο Χάρης Παρασκευόπουλος 16 με 5/6διπ., 2/4τρ., 5ριμπ., 6 ασίστ.

Τα 10λεπτα: 29-17, 49-47, 67-65, 98-92.

ΒΙΚΟΣ (Μιχελάκος): Τζόουνς 15 (2), Σιμιτζής, Γεωργίου 3 (1), Άντερσον 27 (4), Γράβας 4, Διαμαντάκος, Καμπερίδης 6, Τσούκας 7 (1), Αρνόκουρος 10, Μαστρογιαννόπουλος 25 (5)

ΚΟΡΟΙΒΟΣ (Μάνος): Μάρκου, Σμιθ 18 (2), Λεμπέσης 19 (3), Κοκορέλης 10 (1), Πιλάβιος 5 (1), Παρασκευόπουλος 16 (2), Πετανίδης 11, Κάτζος, Τάταρης 13 (3).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



