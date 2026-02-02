Έλαμψαν τα παιδιά από την Πάτρα: Κορυφαίοι «Σάρας» και Χάρης στο Βίκος-Κόροιβος 98-92

Μαστρογιαννόπουλος και Παρασκευόπουλος έκαναν πολύ μεγάλο παιχνίδι

Έλαμψαν τα παιδιά από την Πάτρα: Κορυφαίοι «Σάρας» και Χάρης στο Βίκος-Κόροιβος 98-92
02 Φεβ. 2026 22:20
Pelop News

Στο ντέρμπι Βίκος-Κόροιβος, 98-92, με το οποίο ολοκληρώθηκε η 19η αγωνιστική της Elite League έλαμψαν τα παιδιά από την Πάτρα! Ο Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος ήταν ο κορυφαίος των νικητών και ο Παρασκευόπουλος των ηττημένων.

Η ΑΕ Ροϊτίκων έκανε το «15 στα 15» στην Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ

Ο Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος είχε 25 πόντους με 4/8διπ., 5/7τρ., 6 ασίστ και ο Χάρης Παρασκευόπουλος 16 με 5/6διπ., 2/4τρ., 5ριμπ., 6 ασίστ.

Τα 10λεπτα: 29-17, 49-47, 67-65, 98-92.

ΒΙΚΟΣ (Μιχελάκος): Τζόουνς 15 (2), Σιμιτζής, Γεωργίου 3 (1), Άντερσον 27 (4), Γράβας 4, Διαμαντάκος, Καμπερίδης 6, Τσούκας 7 (1), Αρνόκουρος 10, Μαστρογιαννόπουλος 25 (5)

ΚΟΡΟΙΒΟΣ (Μάνος): Μάρκου, Σμιθ 18 (2), Λεμπέσης 19 (3), Κοκορέλης 10 (1), Πιλάβιος 5 (1), Παρασκευόπουλος 16 (2), Πετανίδης 11, Κάτζος, Τάταρης 13 (3).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Drones: Η μετάβαση στο νέο δόγμα και το νέο εγχειρίδιο του ΓΕΣ
23:39 Νορβηγία: Συνελήφθη ξανά ο γιος της πριγκίπισσας πριν από τη δίκη του για τους βιασμούς
23:21 Παυλίδης: Η άρνηση στο πέναλτι και το μήνυμα του Μουρίνιο
22:55 Διδασκάλου: Αν γινόμουν μητέρα τώρα, θα ήμουν αλλιώτικη, θα πίεζα λιγότερο τα παιδιά μου
22:45 Πορτογαλία: Ζημιές δισεκατομμυρίων ευρώ μετά την κακοκαιρία Κριστίν
22:42 Το πρόσωπο κλειδί στην εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας, τι αποκάλυψε ο πατέρας της στην ΕΛΑΣ
22:35 Έρχονται μεγάλος αλλαγές στις πινακίδες κυκλοφορίας
22:30 Σοκ, ξυλοκόπησε τη σύζυγό του μπροστά στο παιδί τους!
22:20 Έλαμψαν τα παιδιά από την Πάτρα: Κορυφαίοι «Σάρας» και Χάρης στο Βίκος-Κόροιβος 98-92
22:11 Η ΑΕ Ροϊτίκων έκανε το «15 στα 15» στην Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
22:01 Πορτογαλία: Έτοιμη να απαγορεύσει τα social media στους κάτω των 16 ετών
21:50 Πάτρα: Σφοδρή σύγκρουση ΙΧ με δίκυκλο που «κόπηκε» στη μέση!
21:41 Μαρία Σολωμού: Δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της στο Παρίσι
21:31 Ιταλία: Ξεκινούν εργασίες αποκατάστασης στην «Καπέλα Σιξτίνα»
21:21 Πρόστιμο στον υπουργό Δικαιοσύνης της Πολωνίας επειδή δεν έδωσε προτεραιότητα σε πεζή
21:11 Εξαφανίστηκε κορίτσι 16 χρονών στη Νέα Σμύρνη
21:00 Η απίστευτη συγγνώμη Ιάπωνα, που χτύπησε κατά λάθος επόπτρια στο All Star Game, ΒΙΝΤΕΟ
20:59 Κυριάκος Μητσοτάκης: Στις εκλογές δεν θα συγκριθώ με το χάος, αλλά με τους πολιτικούς μου αντιπάλους
20:41 Πάτρα: Άνδρας 30 χρόνων βρέθηκε νεκρός από τη σύζυγό του στο σπίτι τους
20:31 Κακοκαιρία: Καταιγίδες, λασποβροχές, νοτιάδες και άνοδος της θερμοκρασίας από την Τετάρτη, ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 02.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ