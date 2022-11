Ελαβε την Αλβανική υπηκόοτηα η ποπ σταρ Dua Lipa

Τη Βρετανίδα ποπ σταρ, Dua Lipa, επαίνεσε ο πρόεδρος της Αλβανίας για τη διάδοση της φήμης του έθνους διεθνώς μέσω της μουσικής της. Ο Bajram Begaj δήλωσε την Κυριακή ότι ο Lipa έλαβε την υπηκοότητα ενόψει της 110ης επετείου της ανεξαρτησίας της Αλβανίας από την Οθωμανική αυτοκρατορία. Ο Begaj είπε ότι το θεωρούσε τιμή του να το κάνει, επειδή ο Λίπα έκανε διάσημους τους Αλβανούς σε όλο τον κόσμο.

Η Lipa γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1995 από Αλβανούς γονείς μετανάστες, Anesa και Dukagjin Lipa από το Κοσσυφοπέδιο. Η Λίπα, η οποία ξεκίνησε να τραγουδά σε ηλικία πέντε ετών, επηρεάστηκε μουσικά από τον πατέρα της, πρώην τραγουδιστή και κιθαρίστα ροκ συγκροτήματος. Άρχισε να ανεβάζει τα τραγούδια της στο YouTube όταν ήταν 14 ετών.

Happy to give the one and only @DUALIPA the decree of Albanian citizenship. She has made us proud with her global career and engagement in important social causes. pic.twitter.com/B9qYbrfywA

— Bajram Begaj (@BajramBegajAL) November 27, 2022