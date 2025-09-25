Ελεύθεροι επαγγελματίες: Τσουχτερά «ραβασάκια» το 2026, ποιοι θα δουν μείωση φόρων από το 2027

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι θα δουν σημαντική αύξηση φόρων το 2026, κυρίως λόγω της εφαρμογής του αυξημένου τεκμαρτού εισοδήματος, που συνδέεται με την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού. Από 1η Απριλίου 2025, ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε από 830 ευρώ σε 880 ευρώ, ανεβάζοντας το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα στα 12.320 ευρώ, με αποτέλεσμα ο ελάχιστος φόρος να αυξηθεί από 1.256 ευρώ σε 1.410 ευρώ.

Σημαντικό μέρος των φορολογουμένων, περίπου 400.000 επαγγελματίες, θα επηρεαστεί από την αλλαγή, αν και ορισμένες κατηγορίες θα έχουν μερική απαλλαγή: επαγγελματίες που διαμένουν σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους θα έχουν μείωση 50% στο τεκμαρτό εισόδημα, ενώ νέες μητέρες θα εξαιρούνται από το τεκμαρτό για το έτος γέννησης και τα δύο επόμενα χρόνια, ωφελώντας περίπου 6.000 γυναίκες.

Από την άνοιξη του 2027, η νέα φορολογική κλίμακα θα μειώσει τους φόρους για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες με καθαρά κέρδη άνω των 10.000 ευρώ. Οι μεγαλύτερες ελαφρύνσεις αφορούν νέους έως 30 ετών, οικογένειες με παιδιά και επαγγελματίες με εισοδήματα πάνω από 40.000 ευρώ.

Χωρίς παιδιά : μείωση φόρου 100–1.600 ευρώ ανάλογα με το εισόδημα.

: μείωση φόρου 100–1.600 ευρώ ανάλογα με το εισόδημα. 1 παιδί : 200–2.000 ευρώ.

: 200–2.000 ευρώ. 2 παιδιά : 300–2.400 ευρώ.

: 300–2.400 ευρώ. 3 παιδιά: 650–3.300 ευρώ.

Για νέους έως 25 ετών ισχύει αφορολόγητο έως 20.000 ευρώ, ενώ οι ηλικίες 26–30 ετών θα δουν τον συντελεστή φόρου 22% να μειώνεται στο 9% για εισοδήματα 10.000–20.000 ευρώ. Οι πολύτεκνοι επαγγελματίες θα έχουν αφορολόγητο όριο 20.000 ευρώ.

Στόχος της κυβέρνησης με τη νέα κλίμακα είναι η ανακούφιση των μικρών και μεσαίων εισοδημάτων, η στήριξη των νέων επαγγελματιών και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, περιορίζοντας παράλληλα τις επιβαρύνσεις του τεκμαρτού συστήματος.

