Ελεύθεροι επαγγελματίες: Τσουχτερά «ραβασάκια» το 2026, ποιοι θα δουν μείωση φόρων από το 2027

Η αύξηση του τεκμαρτού εισοδήματος φέρνει υψηλότερους φόρους το 2026. Εφαρμνογή νέας φορολογικής κλίμακας την άνοιξη του 2027 .

Φορολογικές δηλώσεις
25 Σεπ. 2025 9:18
Pelop News

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι θα δουν σημαντική αύξηση φόρων το 2026, κυρίως λόγω της εφαρμογής του αυξημένου τεκμαρτού εισοδήματος, που συνδέεται με την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού. Από 1η Απριλίου 2025, ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε από 830 ευρώ σε 880 ευρώ, ανεβάζοντας το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα στα 12.320 ευρώ, με αποτέλεσμα ο ελάχιστος φόρος να αυξηθεί από 1.256 ευρώ σε 1.410 ευρώ.

Σημαντικό μέρος των φορολογουμένων, περίπου 400.000 επαγγελματίες, θα επηρεαστεί από την αλλαγή, αν και ορισμένες κατηγορίες θα έχουν μερική απαλλαγή: επαγγελματίες που διαμένουν σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους θα έχουν μείωση 50% στο τεκμαρτό εισόδημα, ενώ νέες μητέρες θα εξαιρούνται από το τεκμαρτό για το έτος γέννησης και τα δύο επόμενα χρόνια, ωφελώντας περίπου 6.000 γυναίκες.

Από την άνοιξη του 2027, η νέα φορολογική κλίμακα θα μειώσει τους φόρους για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες με καθαρά κέρδη άνω των 10.000 ευρώ. Οι μεγαλύτερες ελαφρύνσεις αφορούν νέους έως 30 ετών, οικογένειες με παιδιά και επαγγελματίες με εισοδήματα πάνω από 40.000 ευρώ.

  • Χωρίς παιδιά: μείωση φόρου 100–1.600 ευρώ ανάλογα με το εισόδημα.
  • 1 παιδί: 200–2.000 ευρώ.
  • 2 παιδιά: 300–2.400 ευρώ.
  • 3 παιδιά: 650–3.300 ευρώ.

Για νέους έως 25 ετών ισχύει αφορολόγητο έως 20.000 ευρώ, ενώ οι ηλικίες 26–30 ετών θα δουν τον συντελεστή φόρου 22% να μειώνεται στο 9% για εισοδήματα 10.000–20.000 ευρώ. Οι πολύτεκνοι επαγγελματίες θα έχουν αφορολόγητο όριο 20.000 ευρώ.

Στόχος της κυβέρνησης με τη νέα κλίμακα είναι η ανακούφιση των μικρών και μεσαίων εισοδημάτων, η στήριξη των νέων επαγγελματιών και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, περιορίζοντας παράλληλα τις επιβαρύνσεις του τεκμαρτού συστήματος.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:15 «Βρέθηκαν 13 ιεραρχημένες προσφυγές. Μία εκ των οποίων ήταν της 73χρονης από την Κοζάνη με τα 900.000 ευρώ»
17:08 Πάτρα: Δεν ανάβουν τα φώτα στις ιστορικές σκάλες της Γεροκωστοπούλου και της Πατρέως
17:06 Σημαντική προσθήκη για την ΕΑΠ με τη Λυκούδη
17:00 Επιστρέφουν οι 120 δόσεις; – Νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για χρέη στον ΕΦΚΑ – Ανάσα για μικρομεσαίους και επαγγελματίες
16:54 Επικίνδυνες απομιμήσεις Labubu πλημμυρίζουν το Ηνωμένο Βασίλειο
16:46 Ο απολογισμός του Επιστημονικού Πάρκου Πάτρας για τη συμμετοχή στη ΔΕΘ
16:38 Συνάντηση Μαστοράκου-Γεωργιάδη: Ποια θέματα έθεσε η Αντιπεριφερειάρχης στον Υπουργό Υγείας
16:30 Χρήστος Μπούρας στο «Εύρηκα»: Ανταγωνισμός μας είναι τα όνειρα των φοιτητών μας
16:22 Η Τουρκία άνοιξε μέτωπο με το Fox News – Η μετάφραση της συνέντευξης Ερντογάν και η συνάντηση με τον Τραμπ
16:14 Τέμπη: Κατατέθηκε συμπληρωματικό υπόμνημα και για την εκταφή της σορού του Ντένις Ρούτσι
16:06 Ηγουμενίτσα: «Ο 11χρονος ήταν κάτω από τις ρόδες του αυτοκινήτου και οι γονείς του ούρλιαζαν» – Νεκρός 11χρονος μαθητής σε τροχαίο στο Λαδοχώρι
16:04 Ρούλα Πισπιρίγκου: Το διαφημιστικό τρικ του Κοκκινόπουλου για τη σειρά και ο Αλέξης Κούγιας
15:56 Οι Ρώσοι αρνούνται εμπλοκή στα περιστατικά με drones στη Δανία
15:48 Μαρινάκης: Η Δικαιοσύνη θα εξετάσει το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, δεν μπορούμε να παρέμβουμε
15:46 Πάτρα: 28χρονος πιάστηκε στο λιμάνι με MDMA, κάνναβη, κεταμίνη, LSD, ecstasy και παραισθησιογόνα μανιτάρια
15:46 Πίτσα, σάτιρα και social media: Ποιος βάζει τα όρια στο χιούμορ;
15:40 Πανεπιστήμιο Πατρών, Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου και ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ενώνουν δυνάμεις για τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον
15:32 Σκηνικό «Φαρ Ουέστ» στον Αλισσό: «Πυροβόλησα για εκφοβισμό» – Ελεύθερος με όρους ο 43χρονος
15:24 Ουκρανία: Ποια εδάφη κατέχει η Ρωσία – Μπορεί να τα ανακτήσει το Κίεβο; ΧΑΡΤΕΣ
15:16 Γρεβενά: 52χρονος τραυμάτισε 20χρονο με ξύστρα κεραμικών εστιών!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ