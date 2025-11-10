Ελεύθερος ο 21χρονος για τον τραυματισμό 45χρονου ληστή στο φράγμα του Αλιάκμονα

Ο νεαρός κλήθηκε να απολογηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράνομη οπλοχρησία. Σύμφωνα με την κακουργηματική δίωξη, ο 21χρονος κατά τη συμπλοκή με τον 45χρονο τον τραυμάτισε στον θώρακα με την κυνηγετική καραμπίνα που έφερε ο δεύτερος.

10 Νοέ. 2025 15:16
Ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή Βέροιας, ο 21χρονος που κατέστη κατηγορούμενος για τον τραυματισμό 45χρονου ληστή, στο φράγμα του Αλιάκμονα.

Ο νεαρός κλήθηκε να απολογηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράνομη οπλοχρησία. Σύμφωνα με την κακουργηματική δίωξη, ο 21χρονος κατά τη συμπλοκή με τον 45χρονο τον τραυμάτισε στον θώρακα με την κυνηγετική καραμπίνα που έφερε ο δεύτερος.

Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε στον ανακριτή, το όπλο εκπυρσοκρότησε πάνω στην πάλη, ενώ ο ίδιος επισήμανε πως έσπευσε να προσφέρει βοήθεια στον άντρα περιθάλποντας το τραύμα του μέχρι να παραληφθεί από διασώστες του ΕΚΑΒ.

Την ίδια ώρα, ο 45ρονος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο της Βέροιας και αναμένεται να απολογηθεί με τη σειρά του στον ίδιο ανακριτή – για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Το επεισόδιο συνέβη το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, όταν ο 45χρονος στάθμευσε αρχικά το αυτοκίνητό του κοντά στο αυτοκίνητο όπου βρίσκονταν ο 21χρονος και μία 20χρονη. Κρατώντας την καραμπίνα πυροβόλησε εναντίον τού οχήματος των δύο νεαρών χωρίς να τους τραυματίσει και ακολούθως τους απέσπασε τα κινητά τηλέφωνα και 8 ευρώ.

Στη συνέχεια, ο νεαρός βγήκε από το αμάξι του και κατάφερε να αφοπλίσει τον ληστή. Ακολούθησε πάλη μεταξύ των δύο ανδρών κατά την οποία ο 45χρονος δέχθηκε πυροβολισμό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Διακομίστηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου χειρουργήθηκε.
