Έλενα, Σταυρούλα, Βασιλική, Αναστασία, Αγάπη: Τα πέντε πρόσωπα της τραγωδίας στη «Βιολάντα» στα Τρίκαλα και οι ιστορίες τους

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στα Τρίκαλα και σε ολόκληρη τη χώρα η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», που κόστισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες εργαζόμενες, μετατρέποντας τη νυχτερινή βάρδια σε τραγωδία.

Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν από τις 04:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας, προκαλώντας κατάρρευση τμήματος της σκεπής και εκτεταμένη πυρκαγιά στο υπόγειο, όπου λειτουργούσαν οι φούρνοι και η γραμμή παραγωγής μπισκότων και δημητριακών. Ο ήχος της έκρηξης έγινε αντιληπτός σε απόσταση έως και οκτώ χιλιομέτρων, ενώ τμήματα του κτιρίου κατέρρευσαν.

Και επίσημα νεκρή η πέμπτη εργαζόμενη στο εργοστάσιο «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»

Οι σοροί των πέντε θυμάτων ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια, ενώ οι υπόλοιποι εργαζόμενοι σώθηκαν επειδή βρίσκονταν σε διάλειμμα εκτός του κτιρίου ή κοντά στις εξόδους κινδύνου.

Τα πρόσωπα της τραγωδίας

Το πρώτο επιβεβαιωμένο θύμα ήταν η 42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη από το Γαρδίκι Τρικάλων. Μητέρα δύο παιδιών και ιδιαίτερα γνωστή στην τοπική κοινωνία, καθώς στο παρελθόν είχε κομμωτήριο στην περιοχή, πριν αρχίσει να εργάζεται στη συγκεκριμένη μονάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι το 2020 εργαζόταν ως κομμώτρια αλλά στην πορεία τα σχέδια της άλλαξαν και χρειάστηκε να εργαστεί στην Βιολάντα για να σταθεί οικονομικά όρθια η οικογένεια της.

Ο σύζυγος της βρίσκεται σε κατάσταση σοκ καθώς έξι χρόνια μετά την απώλεια του πατέρα του, το 2018 μετά από χειρουργική επέμβαση – τότε ο ίδιος είχε βγει σε τηλεοπτική εκπομπή και είχε καταγγείλει γιατρούς – καλείται σήμερα να αντιμετωπίσει το αδιανόητο: Να μεγαλώσει μόνος του τα παιδιά του, χωρίς τη μητέρα τους που ήταν η ψυχή του σπιτιού.

Το δεύτερο θύμα που έχει ταυτοποιηθεί είναι η 45χρονη Έλενα Κατσαρού, η οποία καταγόταν από το χωριό Γλίνος και ήταν παντρεμένη. Είχε επιλέξει να εργάζεται νύχτα για να είναι τα πρωινά με τη 13χρονη κόρη της. Γνώριζε τον χώρο, τους ρυθμούς, τις δυσκολίες. Εκεί στον χώρο που για χρόνια ήταν η δεύτερη ζωή της εγκλωβίστηκε στις φλόγες και άφησε την τελευταία της πνοή.

Η τρίτη νεκρή εργάτρια είναι η Σταυρούλα Μπουκοβάλα από την Καρδίτσα, μητέρα τριών παιδιών. Εργαζόταν στην παραγωγή όταν έγινε η έκρηξη μέσα στο εργοστάσιο και ξέσπασε η φωτιά.

Η τέταρτη νεκρή εργάτρια είναι η Αναστασία Νάσιου. Η Αναστασία ζούσε και εργαζόταν χρόνια στη Γερμανία, αλλά τα τελευταία χρόνια είχε επιλέξει να επιστρέψει στο χωριό της στα Τρίκαλα. Όπως αναφέρει ο πατέρας της, η 56χρονη κόρη του εργαζόταν νυχτερινή βάρδια γιατί «ήταν νέα, είχε προσληφθεί το καλοκαίρι, έκανε υπομονή για το μεροκάματο μέχρι να συμπληρώσει τα ένσημα»

Νωρίς το πρωί της Τρίτης, ανασύρθηκε και η σορός της πέμπτης εργάτριας που αναζητούνταν από χθες. Είναι η Αγάπη Μπουνόβα, σύζυγος, μητέρα και γιαγιά. «Ήταν μια οικογένεια πολύ αγαπητή στο χωριό. Δούλευαν κάμποσα χρόνια στη Γερμανία και ήρθαν στο χωριό να φτιάξουν ένα σπίτι. Η Αγάπη 15 χρόνια δούλευε στη Βιολάντα, ήθελε έναν χρόνο να βγει στη σύνταξη και τη βρήκε το μοιραίο» είπε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του Μεγαλοχωρίου Τρικάλων στο οποίο ζούσε η άτυχη γυναίκα. «Από ό,τι ακούω ήταν ευχαριστημένη, ζήτησε να δουλεύει νύχτα γιατί ήθελε την ημέρα να πάει τα εγγόνια στο σχολείο. Ο γιος της και η νύφη της εργαζόταν και η κόρη της ήταν διορισμένη στη Ναύπακτο. Ο σύζυγός της είχε βουλκανιζατέρ και έφευγε και αυτός πρωί-πρωί από το σπίτι» πρόσθεσε ο κ. Τζέλης.

Από τη γιορτή στον θρήνο

Λίγες ώρες πριν από την έκρηξη, οι εργαζόμενοι είχαν συμμετάσχει στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του εργοστασίου, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, ο αριθμός της νυχτερινής βάρδιας είχε μειωθεί λόγω της εκδήλωσης.

Έρευνες για τα αίτια

Στο σημείο επιχείρησαν 53 πυροσβέστες με 16 οχήματα, με τη συνδρομή της ΕΜΑΚ και drones, ενώ η αναγνώριση των θυμάτων πραγματοποιήθηκε μέσω ανάλυσης DNA, λόγω της σοβαρής απανθράκωσης.

Το επικρατέστερο σενάριο για τα αίτια της έκρηξης αφορά διαρροή υγραερίου ή προπανίου, που δημιούργησε εκρηκτικό μείγμα στον χώρο των φούρνων. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από το Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, ενώ θα ακολουθήσει πραγματογνωμοσύνη για την ακριβή διαπίστωση των συνθηκών του δυστυχήματος.

Την ίδια ώρα, η διοίκηση της εταιρείας υποστηρίζει ότι τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, ενώ αναμένεται να καταθέσουν οι επιζώντες εργαζόμενοι, προκειμένου να ρίξουν φως στα αίτια της τραγωδίας.

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη, με συγγενείς και φίλους να μιλούν για γυναίκες εργατικές, αγαπητές και αφοσιωμένες στις οικογένειές τους, που έχασαν τη ζωή τους άδικα στο νυχτερινό μεροκάματο.

