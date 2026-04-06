Eλληνικοί Patriot κατέρριψαν εχθρικό drone στη Σαουδική Αραβία

Κατάρριψη drone από την ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία τα ξημερώματα της Μεγάλης Δευτέρας 6 Απριλίου.

06 Απρ. 2026 7:37
Pelop News

Σε μια επιτυχή επιχείρηση αναχαίτισης προχώρησε η ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot που εδρεύει στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), οι ελληνικές δυνάμεις κατέρριψαν ένα μη επανδρωμένο αερόχημα (UAV) τις πρώτες πρωινές ώρες της Μεγάλης Δευτέρας, 6 Απριλίου 2026.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept», η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Όπως διευκρινίζεται στην άτυπη ενημέρωση του ΓΕΕΘΑ, η Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) έβαλε ένα βλήμα εναντίον του στόχου, τηρώντας αυστηρά τους ισχύοντες κανόνες εμπλοκής.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά σε σύντομο χρονικό διάστημα που το ελληνικό αντιαεροπορικό σύστημα αποδεικνύει την επιχειρησιακή του ετοιμότητα στην περιοχή. Υπενθυμίζεται ότι στις 19 Μαρτίου, οι ελληνικοί Patriot είχαν προχωρήσει στην αναχαίτιση δύο ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων, επιβεβαιώνοντας τον κρίσιμο ρόλο της χώρας μας στη διατήρηση της περιφερειακής ασφάλειας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ