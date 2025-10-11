Έμαθε στην εταιρεία του την τεχνητή νοημοσύνη και... τον απέλυσαν για να την προσλάβουν στη θέση του

Για 17 χρόνια ο Κέβιν Καντέρα εργαζόταν σε εταιρεία εκπαιδευτικής τεχνολογίας στο Νέο Μεξικό, μέχρι που η εντολή ήρθε από τη διοίκηση: ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή εργασία. Ο Καντέρα, ενθουσιώδης και δεκτικός στην καινοτομία, άρχισε να χρησιμοποιεί μεγάλα γλωσσικά μοντέλα όπως το ChatGPT για να βελτιώνει τα κείμενά του, να διορθώνει λάθη και να επιταχύνει τις αναζητήσεις του. «Ήταν σαν να έχω έναν συνεργάτη που δεν κουραζόταν ποτέ», είπε χαρακτηριστικά στην Washington Post.

Όμως λίγους μήνες αργότερα, ο ενθουσιασμός μετατράπηκε σε απογοήτευση: η εταιρεία τον απέλυσε, αντικαθιστώντας τον -και δώδεκα ακόμη συναδέλφους του- με ένα αυτοματοποιημένο σύστημα βασισμένο στην ίδια τεχνητή νοημοσύνη που εκείνος είχε εκπαιδεύσει να χρησιμοποιεί.

Η διοίκηση, που στο παρελθόν είχε διαβεβαιώσει το προσωπικό πως η εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν θα οδηγήσει σε απολύσεις, επικαλέστηκε «αναδιάρθρωση και βελτιστοποίηση κόστους». Ο Καντέρα πλέον αναρωτιέται ποιος θα διασφαλίζει την ποιότητα του παραγόμενου περιεχομένου, προειδοποιώντας ότι τα λάθη και οι ανακρίβειες των συστημάτων αυτών μπορούν να περάσουν απαρατήρητα χωρίς ανθρώπινη επίβλεψη.

Η περίπτωσή του δεν είναι μεμονωμένη. Παρότι πολλές επιχειρήσεις βλέπουν την Τεχνητή Νοημοσύνη ως ευκαιρία για μείωση δαπανών, τα αποτελέσματα συχνά αποδεικνύονται απογοητευτικά. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του MIT, το 95% των εταιρειών που έχουν ενσωματώσει ΑΙ τεχνολογίες δεν έχουν καταγράψει αύξηση εσόδων.

Αντί για αποτελεσματικότητα, πολλές διαπιστώνουν περισσότερες καθυστερήσεις, διορθώσεις και ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης. Ο Καντέρα το συνοψίζει με μία φράση: «Είναι τρομακτικό να σκέφτεσαι ότι εμπιστεύονται πλήρως μια μηχανή. Η τεχνολογία μπορεί να είναι εντυπωσιακή, αλλά χωρίς ανθρώπους χάνεται το μέτρο και η ποιότητα».

