Ενα κράτος που είναι αδύνατο να διορθωθεί

Ο Ανδρέας Χριστόπουλος αρθρογραφεί στην «Π»

Ενα κράτος που είναι αδύνατο να διορθωθεί
11 Δεκ. 2025 19:00
Pelop News

Είμαστε σε μια υπηρεσία του Δημοσίου στην Ελλάδα, όπου σπάει από τον αέρα ένα παράθυρο. Οπουδήποτε στην Ευρώπη, ο τμηματάρχης, με συνοπτικές διαδικασίες, εξασφαλίζει μια λογική τιμή και σε ελάχιστες ώρες η βλάβη έχει αποκατασταθεί, από συνεργείο που έχει επιλέξει.
Το κάνει σωστά διότι α) είναι ένας υπεύθυνος δημόσιος υπάλληλος που τιμά τον ρόλο του και β) αν δεν το κάνει τίμια θα διαπιστωθεί αμέσως και θα πάει σπίτι του, ή θα χάσει τη θέση του, θα υποβαθμιστεί.

Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης είναι οι κρατικοί υπάλληλοι που χειρίζονται τα πάντα, όχι οι υπουργοί. Το αντίθετο συμβαίνει στην Ελλάδα.
Εδώ, για το σπασμένο τζάμι θα υπάρξει εσωτερική αλληλογραφία που θα φτάσει μέχρι το υπουργείο. Στη συνέχεια θα γίνει… διαγωνισμός και μήνες μετά το τζάμι θα έχει αποκατασταθεί, σίγουρα σε ακριβή τιμή και σίγουρα «σε δικό μας παιδί», που θα έχει φέρει τρεις προσφορές…
Τα γράφω αυτά για να τονίσω ότι για το χάλι της δημόσιας διοίκησης, του ΟΠΕΚΕΠΕ, του ΟΣΕ ψάχνουμε και καταγγέλλουμε τους υπουργούς, γιατί; Γιατί στην Ελλάδα οι κρατικοί υπάλληλοι είναι πάντοτε ανεύθυνοι και ατιμώρητοι.

Γιατί είναι ανεύθυνοι και ατιμώρητοι; Γιατί στις νευραλγικές θέσεις έχουν τοποθετηθεί κομματικά, ακόμα χειρότερα έχουν προαχθεί κομματικά. Και γιατί η μεταπολίτευση όπως στήθηκε από το πολιτικό σύστημα θέλει να ελέγχει κεντρικά που πάει και το τελευταίο ευρώ (ακόμα και για ένα τζάμι).

Ετσι φτάσαμε στο χάος του ΟΠΕΚΕΠΕ όπου πέντε υπουργοί, φαντάζουν ανίκανοι ενώ οι κρατικοί υπάλληλοι όχι, και σε έναν ΟΣΕ όπου αν δεν υπήρχε ο Καραμανλής δεν θα είχε βάλει σε λάθος γραμμή ο άχρηστος σταθμάρχης τα τρένα.

Αλλά πραγματικά ρωτώ: Ποιος υπουργός μπορεί να αλλάξει αυτό το κράτος της καθυστέρησης και της αδιαφορίας, (ακόμα και της διαφθοράς;). Κανείς. Οι υπουργοί στην Ελλάδα δίνουν εντολές που δεν υλοποιούνται, ψάχνουν υπαλλήλους που λείπουν, ανεβαίνουν οι ίδιοι στον επάνω όροφο να πάρουν ένα χαρτί.

Ζούμε στη χώρα της υποκρισίας και του στρουθοκαμηλισμού. Ποτέ δεν θέλουμε να βλέπουμε την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι η μεταπολίτευση έχτισε αυτό το κράτος – τέρας της διαπλοκής, που κατά τη γνώμη μου δεν είναι δυνατόν να διορθωθεί, γιατί κανείς δεν θέλει, ούτε μπορεί να το αλλάξει.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
7:24 Πάτρα: Νηπιαγωγός κατηγορείται για κακοποίηση παιδιών ΑμεΑ ΦΩΤΟ
7:12 Τα μαθήματα μιας σύσκεψης
7:12 Αχαΐα: Κρατούν ενεργά τα τρία μέτωπα των αγροτών
23:55 Υπέρταση: Η απλή καθημερινή συνήθεια που ρίχνει την αρτηριακή πίεση
23:36 Μουγκοπέτρος για το φτύσιμο του Βαλάντη: Είναι πολύ λίγο μπροστά σε αυτά που έχω περάσει
23:22 Επισημάνσεις Βενιζέλου προς Χαριλάου Τρικούπη: Πρέπει η χώρα να καταστεί διακυβερνήσιμη, πριν καταστεί το Σύνταγμα αναθεωρίσιμο
23:08 Τα 7 ζώα με την ισχυρότερη νυχτερινή όραση – Ποιο από αυτά βρίσκεται δίπλα μας ως κατοικίδιο
22:51 Στέφανος Τζίμας: Επιβεβαιώθηκε η ατυχία – Ρήξη πρόσθιου χιαστού και τέλος η σεζόν
22:37 ΗΠΑ: Εκτελέστηκε θανατοποινίτης που είχε καταδικαστεί για τον βιασμό και τη δολοφονία γυναίκας πριν 40 χρόνια
22:24 Ο ΠΑΟΚ έφυγε με βαθμό από τη Βουλγαρία – Ήρθε 3-3 με τη Λουντογκόρετς
22:11 Το παρασκήνιο της εκλογής Πιερρακάκη στο Eurogroup: Οι συμμαχίες, οι «υποσχετικές» και η στρατηγική που έκρινε το αποτέλεσμα
22:00 Αυτισμός: Τα σημάδια που αποκαλύπτουν ότι ο σύντροφός σας ανήκει στο φάσμα
21:50 Τεράστια νίκη της ΑΕΚ μέσα στη Σαμσούντα – Κέρδισε 2-1 με τρομερό τον Κοϊτά
21:32 Δέσμευση Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν να εντείνουν τις επαφές και τις προσπάθειες για επανέναρξη συνομιλιών
21:22 Λούκας Γιώρκας: Με δυσκόλεψε η αναγνωρισιμότητα
21:13 Θάνατος 2χρονου στη Ζάκυνθο: «Πρώτη φορά βλέπουμε σκυλί με τέτοια απάθεια» λένε στο ΔΙΚΕΠΑΖ
21:01 Πάτρα: Συλλήψεις τριών υπόπτων για ληστείες και επιθέσεις σε Μαιζώνος και Ρήγα Φεραίου
20:57 Τζουβέκας στον peloponnisos FM: «Δύσκολο να πεις όχι στο project του ΑΟ Αστέρια Αχαΐας»
20:53 Η Μπέριλ ΜακΚίσικ μαθαίνει ελληνικά – Δάσκαλος ο 4χρονος γιος της
20:44 Κατηγορείται το ChatGPT ότι ενθάρρυνε ψυχικά ασθενή να σκοτώσει τη μητέρα του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ