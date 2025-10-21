Ενα μεγάλο μπράβο στην Ολυμπιάδα

Ενα μεγάλο μπράβο αξίζει στην διοίκηση της Ολυμπιάδας η οποία το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει δώσει μεγάλη βαρύτητα στο κομμάτι της επικοινωνίας με αποτέλεσμα να υπάρχει άμεση ενημέρωση για όλα τα τμήματα του Συλλόγου.

Μάλιστα, ο πρόσφατος αγώνας της ανδρικής ομάδας βόλεϊ με τη Γλυφάδα μεταδόθηκε μέσω από το κανάλι youtube που απέκτησαν οι «πορτοκαλί» και θα δείχνει φέτος ζωντανά αγώνες του Συλλόγου.

Η διοίκηση εναρμονίζεται στις σύγχρονες ανάγκες τόσο των δημοσιογράφων, όσο και των φίλων του συλλόγου εκμεταλλευόμενη τις δυνατότητες της τεχνολογίας

