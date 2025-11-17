Εναερκτήρια συνάντηση του έργου ECO FLOW με την ενεργό συμμετοχή της ΔΕΥΑ Δυμαίων

Εστιάζοντας στην εξοικονόμηση των υδάτινων πόρων, στη βελτίωση της τεχνογνωσίας και της αξιοποίησης καινοτόμων τεχνολογιών και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, η ΔΕΥΑ Δυμαίων συμμετέχει ενεργά στο έργο ECO FLOW- Environmental Climate Opportunities For Low-impact Options in Wastewater Treatment, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος Interreg VI-A Ελλάδα–Ιταλία 2021–2027, με συνολικό προϋπολογισμό 1.585.923,00 €.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν οι στόχοι, οι άξονες δράσεις, οι τεχνικές μεθοδολογίες και οι πιλοτικές εφαρμογές που θα υλοποιηθούν, ενώ ορίστηκε και η Κοινή Ομάδα Διαχείρισης που θα συντονίζει την πρόοδο σε όλες τις φάσεις της υλοποίησης.

«Μετά από συντονισμένες ενέργειες καταφέραμε να εντάξουμε τη ΔΕΥΑ Δυμαίων στο έργο ECO FLOW, το οποίο αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία όχι μόνο για την ανάταση της δημοτικής μας επιχείρησης, αλλά και για την αξιοποίηση σύγχρονων, βιώσιμων λύσεων στη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Είναι ένα ουσιαστικό βήμα προς ένα πιο καθαρό περιβάλλον και μια πιο ασφαλή, αποδοτική χρήση του νερού και είμαστε περήφανοι που συμμετέχουμε σε αυτή την πρωτοβουλία που θα έχει πολλαπλά οφέλη για τους δημότες και τον τόπο μας», ανέφερε ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος.

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Δυμαίων, Γιώργος Παναγιωτόπουλος δήλωσε από την πλευρά του πως «οι υδάτινοι πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι, γι’ αυτό και η συμμετοχή της ΔΕΥΑΔ σ’ ένα τόσο σημαντικό έργο εστιάζει στη σωστή τους διαχείριση και στην προστασία τους. Στόχος μας να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των συνδημοτών μας στη Δημοτική Επιχείρηση, η οποία πρέπει να είναι αξιόπιστη και αποτελεσματική».

Το εταιρικό σχήμα του έργου απαρτίζεται από τους εξής φορείς:

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. (Εππικεφαλής Εταίρος) – Εταιρεία Ύδρευσης της Περιφέρειας Απουλίας REGIONAL AGENCY FOR IRRIGATION AND FOREST ACTIVITIES– Περιφερειακή Υπηρεσία Άρδευσης και Δασικών Δραστηριοτήτων της Απουλίας Lucanian Public Acqueduct MUNICIPAL WATER SUPPLY AND SEWERAGE COMPANY OF ARTA – Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Άρτας, MUNICIPAL WATER SUPPLY AND SEWERAGE COMPANY OF DYMAION- Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δυμαίων (ΔΕΥΑ Δυμαίων) INTERMUNICIPAL WATER SUPPLY AND SEWAGE COMPANY OF MUNICIPALITIES OF CENTRAL CORFU AND DIAPONTIAN ISLANDS AND SOUTH CORFU – Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης των Δήμων Κεντρικής Κέρκυρας, Διαποντίων Νήσων και Νότιας Κέρκυρας

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



