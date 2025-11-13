Ενας ακόμα ΟΠΕΚΕΠΕ

Η υπόθεση με τις παρατυπίες στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» μοιάζει με ακόμη ένα επεισόδιο «τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ» που, ευτυχώς, αυτή τη φορά αποτράπηκε εγκαίρως.

Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί φαίνεται πως λειτούργησαν, αποτρέποντας τη διασπάθιση δημοσίου χρήματος και προστατεύοντας το κύρος ενός χρήσιμου κοινωνικού μέτρου. Ωστόσο, η επιτυχία αυτή δεν πρέπει να μας καθησυχάζει.

Αν ένα ακίνητο δηλώθηκε 20 φορές, πόσες άλλες παρόμοιες περιπτώσεις περνούν απαρατήρητες σε άλλα προγράμματα, χωρίς να εντοπιστούν ποτέ;

Η διαφάνεια και η λογοδοσία δεν μπορούν να είναι περιστασιακές.

Χρειάζεται σταθερή πολιτική βούληση και συστηματικό έλεγχο.