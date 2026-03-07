Ενας χρόνος χωρίς τον Θόδωρο Παπουτσάκη

Ποιος μπορεί να τον ξεχάσει… Ποιος μπορεί να συνειδητοποιήσει πως πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος χωρίς τον Θόδωρο Παπουτσάκη, που έφυγε από τη ζωή στις 10 Μαρτίου 2025, νικητής και όχι νικημένος. Ποτέ δεν νικήθηκε, ποτέ δεν το έβαλε κάτω, πάλεψε σαν λιοντάρι μέχρι το τέλος και έγινε παράδειγμα για όλους όσοι τον γνώρισαν από κοντά και φυσικά για την οικογένειά του.

Ο Θόδωρος έφυγε σε ηλικία 51 ετών την ημέρα που ο αγαπημένος του Ολυμπιακός συμπλήρωνε 100 χρόνια ζωής μετά από μια σκυλίσια μάχη που έδωσε. Ο καρκίνος δεν μπορούσε να τον λυγίσει με τίποτα και αναγκάστηκε να εφαρμόσει τα μεγάλα μέσα.

Υπήρξε ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιρικούς παράγοντες στην περιοχή μας με αντίληψη, αποφασιστικότητα, μαγκιά, αλλά κυρίως ειλικρίνεια και αλήθεια.

Από τότε που σταμάτησε τη σύντομη καριέρα του αγωνιζόμενος ως τερματοφύλακας στη Θύελλα Πατρών και τη Δόξα Παραλίας, ασχολήθηκε διοικητικά με τους δύο συλλόγους, όπως επίσης με τον Τριταιικό και την Αχαϊκή. Τελευταία παρουσία ήταν στον Αρη Πατρών ως τιμ μάνατζερ της ομάδας την περίοδο 2023-2024. Επίσης, υπηρέτησε στο παρελθόν την ΕΠΣ Αχαΐας από τη θέση του γενικού γραμματέα επί διοίκησης Δημήτρη Μπαλαφούτη. Το ποδόσφαιρο τού έδινε ζωή, ήταν το οξυγόνο του μετά την οικογένειά του.

Ο Θόδωρος έφυγε, αλλά είναι ακόμα εδώ. Στη σκέψη μας, στις αναμνήσεις μας, στην καρδιά μας, να μας θυμίζει πως αξίζει να παλέψεις λυσσαλέα για να απολαύσεις έστω και ένα ακόμα λεπτό με την οικογένειά σου. Είναι παρών με τα λόγια του, τη συμπεριφορά του, τα μηνύματά του, το αποτύπωμα που άφησε στο ποδόσφαιρο, αλλά και στη ζωή των δικών του ανθρώπων.

Το ετήσιο μνημόσυνο θα τελεστεί την Κυριακή (8/3, 09.00) στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Παραλίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



