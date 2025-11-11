Ενας τραυματίας από πυροβολισμούς στην Κυψέλη, εντοπίστηκαν 6 κάλυκες

«Μίλησαν» τα όπλα στην Κυψέλη με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν τραυματισμένο άτομο.

11 Νοέ. 2025 7:36
Pelop News

Βγήκαν τα όπλα στην Κυψέλη. Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας 10/11/2025  όταν σημειώθηκαν πυροβολισμοί στην οδό Δροσοπούλου, στη συμβολή της με την Κρασσά, λίγο πριν από τις 11μμ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ, οι αρχές ενημερώθηκαν έπειτα από κλήσεις πολιτών στο τηλεφωνικό κέντρο της Αστυνομίας για πυροβολισμούς που ακούγονταν στην περιοχή.

Οι αστυνομικοί έφτασαν άμεσα στο σημείο, όμως δεν εντόπισαν κάποια ομάδα ατόμων να συμπλέκεται. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, βρέθηκαν έξι κάλυκες, ενώ λίγο αργότερα εντοπίστηκε τραυματισμένος στο πόδι ένας αλλοδαπός από τη Νιγηρία.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε μόνος του στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», καθώς —σύμφωνα με τις πληροφορίες— δεν είχε κληθεί ασθενοφόρο στην περιοχή. Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού.
