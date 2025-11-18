Ενεργειακή αρτηρία

Το χθεσινό άρθρο του αμερικανικού Politico, τα λέει όλα για όσους αμφισβητούν τη σημασία της συμφωνίας μετατροπής της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο, που θα αλλάξει τον ρου των εξελίξεων στην Ευρώπη.
Αναφερόμενο στη σημασία της συμφωνίας που υπεγράφη στο πλαίσιο της επίσκεψης του Ουκρανού προέδρου Ζελένσκι, το Politico σημειώνει ότι «η Ελλάδα γίνεται η πρώτη χώρα της ΕΕ που συμμετέχει ενεργά στο σχέδιο των ΗΠΑ για την αντικατάσταση και του τελευταίου μορίου ρωσικού αερίου με αμερικανικό LNG».
Ο πρόεδρος Τραμπ είναι αποφασισμένος να «στεγνώνει» την Ευρώπη από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, με την Ελλάδα να γίνεται η αφετηρία της νέας ενεργειακής πραγματικότητας.

