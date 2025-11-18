Ενεργειακή αρτηρία

Το χθεσινό άρθρο του αμερικανικού Politico, τα λέει όλα για όσους αμφισβητούν τη σημασία της συμφωνίας μετατροπής της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο, που θα αλλάξει τον ρου των εξελίξεων στην Ευρώπη.

Αναφερόμενο στη σημασία της συμφωνίας που υπεγράφη στο πλαίσιο της επίσκεψης του Ουκρανού προέδρου Ζελένσκι, το Politico σημειώνει ότι «η Ελλάδα γίνεται η πρώτη χώρα της ΕΕ που συμμετέχει ενεργά στο σχέδιο των ΗΠΑ για την αντικατάσταση και του τελευταίου μορίου ρωσικού αερίου με αμερικανικό LNG».

Ο πρόεδρος Τραμπ είναι αποφασισμένος να «στεγνώνει» την Ευρώπη από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, με την Ελλάδα να γίνεται η αφετηρία της νέας ενεργειακής πραγματικότητας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



