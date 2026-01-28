Ενεργοποιείται το νέο ΑΙ «οπλοστάσιο» των ράμπο της ΑΑΔΕ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προχωρούν σε σημαντική αναβάθμιση των ψηφιακών εργαλείων ελέγχου, με την ενεργοποίηση από το 2026 ενός ολοκληρωμένου συστήματος που βασίζεται σε τεχνητή νοημοσύνη, προγνωστικά μοντέλα κινδύνου και αυτοματοποιημένη ανάλυση δεδομένων. Στόχος είναι η ενίσχυση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και της παραοικονομίας, καθώς και η δημιουργία δημοσιονομικού χώρου για πιθανές μελλοντικές φορολογικές ελαφρύνσεις.

Διαβάστε επίσης: Δυτική Ελλάδα: Επιδοτήσεις έως 50% για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σε εξέλιξη τρεις δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας

Σύμφωνα με το κυβερνητικό σχεδιασμό, τα προηγούμενα ψηφιακά μέτρα –όπως η διασύνδεση ταμειακών μηχανών με POS και η πλατφόρμα myDATA– έχουν ήδη αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα, με μείωση του κενού ΦΠΑ και αύξηση εσόδων την περίοδο 2024-2025. Η νέα φάση μετατοπίζει το βάρος από την παθητική καταγραφή συναλλαγών στην ενεργή, προληπτική ανίχνευση ύποπτων συμπεριφορών σε πραγματικό χρόνο.

Κεντρικά στοιχεία του νέου πλαισίου αποτελούν:

Η αντικατάσταση του συστήματος e-send με νέο σύστημα διαβίβασης δεδομένων ταμειακών μηχανών, που θα επιτρέπει παρακολούθηση συναλλαγών σχεδόν σε πραγματικό χρόνο και άμεση διασύνδεση με το myDATA, περιορίζοντας την απόκρυψη τζίρου.

με νέο σύστημα διαβίβασης δεδομένων ταμειακών μηχανών, που θα επιτρέπει παρακολούθηση συναλλαγών σχεδόν σε πραγματικό χρόνο και άμεση διασύνδεση με το myDATA, περιορίζοντας την απόκρυψη τζίρου. Η πλήρης εφαρμογή του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής από τον Μάιο 2026 σε όλες τις επιχειρήσεις, με online παρακολούθηση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

από τον Μάιο 2026 σε όλες τις επιχειρήσεις, με online παρακολούθηση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η σταδιακή υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση B2B από τον Φεβρουάριο 2026, αρχικά για μεγάλες εταιρείες.

από τον Φεβρουάριο 2026, αρχικά για μεγάλες εταιρείες. Η ψηφιακή παρακολούθηση κίνησης εμπορευματοκιβωτίων και επαγγελματικών οχημάτων ( σύστημα live tracking ), που θα ενισχύσει τον τελωνειακό έλεγχο και την αντιμετώπιση λαθρεμπορίου.

), που θα ενισχύσει τον τελωνειακό έλεγχο και την αντιμετώπιση λαθρεμπορίου. Η χρήση προγνωστικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης (risk analysis) για μαζική διασταύρωση δεδομένων από Taxisnet, τράπεζες, Κτηματολόγιο, ΓΕΜΗ κ.ά., με στόχο την αυτόματη ιεράρχηση ύποπτων υποθέσεων.

Παράλληλα, προβλέπονται βελτιώσεις στην εξυπηρέτηση: αναβάθμιση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων, ενίσχυση τηλεφωνικών υπηρεσιών, δημιουργία ψηφιακού βοηθού (chatbot) και ειδική πύλη για πρόσβαση στην κωδικοποιημένη νομοθεσία.

Στο θεσμικό πεδίο, προωθούνται η διαδικασία προληπτικών φορολογικών αποφάσεων και ενιαίο πλαίσιο φορολόγησης εταιρικών ομίλων, με σκοπό τη μείωση της φορολογικής αβεβαιότητας και την ενίσχυση της προβλεψιμότητας για τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό πλάνο της ΑΑΔΕ, ο στόχος για το 2026 περιλαμβάνει τη διενέργεια περίπου 72.800 ελέγχων και την είσπραξη πρόσθετων εσόδων ύψους 2,5 δισ. ευρώ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



