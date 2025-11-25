ΕΝΦΙΑ 2026: Η «κρυφή παγίδα» του Ε9 που μπορεί να σας κοστίσει εκατοντάδες ευρώ

Οι ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας έχουν μπροστά τους λιγότερο από ενάμιση μήνα για να ελέγξουν και να διορθώσουν το Ε9 του 2025. Ό,τι δηλωθεί (ή δεν διορθωθεί) μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2026 θα καθορίσει αποκλειστικά το ύψος του ΕΝΦΙΑ που θα κληθούν να πληρώσουν το 2026, με το νέο εκκαθαριστικό να εκδίδεται αρχές Μαρτίου και την πρώτη δόση να λήγει στις 31 Μαρτίου.

Η ΑΑΔΕ έχει αυτοματοποιήσει τη διαδικασία για όσους έκαναν μεταβιβάσεις (αγοραπωλησίες, γονικές παροχές, δωρεές) μέσω της πλατφόρμας myProperty – σε αυτές τις περιπτώσεις τα στοιχεία περνούν αυτόματα. Για όλες τις υπόλοιπες αλλαγές, όμως, η ευθύνη παραμένει αποκλειστικά στον ιδιοκτήτη.

Πότε είναι υποχρεωτική η νέα ή τροποποιητική δήλωση Ε9:

Αγορά ή πώληση ακινήτου (εκτός myProperty)

Γονική παροχή ή δωρεά

Αποδοχή κληρονομιάς

Νομιμοποίηση αυθαιρέτου

Ολοκλήρωση ημιτελούς κτίσματος

Κατεδάφιση, προσθήκη ορόφου, αλλαγή χρήσης

Μετατροπή βοηθητικού χώρου σε κύρια κατοικία

Ακόμη και αν δεν υπήρξε καμία μεταβολή το 2025, χιλιάδες φορολογούμενοι χρειάζεται να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση για να διορθώσουν παλαιότερα λάθη που οδηγούν σε υπερβολικό ΕΝΦΙΑ. Τα πιο συχνά σφάλματα είναι:

Λάθος όροφος

Λανθασμένη παλαιότητα κτίσματος

Ανακριβές ποσοστό συνιδιοκτησίας

Μη δήλωση κενής κατοικίας ή κτίσματος σε αγροτεμάχιο

Εσφαλμένο εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης vs επικαρπία)

Η διόρθωση γίνεται πλέον εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ. Ο φορολογούμενος επιλέγει το έτος 2025, προσθέτει/τροποποιεί/διαγράφει ακίνητα και συμπληρώνει τα ακριβή στοιχεία (τετραγωνικά, όροφος, παλαιότητα, ποσοστό, συμβόλαιο κ.λπ.). Οι αλλαγές αποθηκεύονται προσωρινά μέχρι την οριστική υποβολή.

Η εμπειρία των τελευταίων ετών δείχνει ότι δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες πληρώνουν κάθε χρόνο υψηλότερο ΕΝΦΙΑ εξαιτίας μικρών ή παλαιών λαθών που δεν εντόπισαν εγκαίρως. Η φετινή προθεσμία είναι η τελευταία ευκαιρία για να αποφευχθεί η ίδια επιβάρυνση και το 2026.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



