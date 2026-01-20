ΕΝΦΙΑ: Πώς να γλιτώσετε ευρώ με τις διορθώσεις Ε9 – Άνοιξε η πλατφόρμα για τις μεταβολές, τα 10 βήματα υποβολής

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) άνοιξε την ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2027. Μέσω αυτής, οι φορολογούμενοι μπορούν να καταχωρίσουν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους που πραγματοποιήθηκαν ή θα πραγματοποιηθούν από την 1η Ιανουαρίου 2026 και μετά. Οι αλλαγές αυτές θα αποτελέσουν τη βάση για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ του 2027.

Παράλληλα, έως τις 31 Ιανουαρίου 2026 λήγει η προθεσμία για διορθώσεις, προσθήκες ή διαγραφές στοιχείων που αφορούν την εικόνα της περιουσίας για το 2025. Οι διορθώσεις αυτές είναι κρίσιμες, καθώς τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ 2026 αναμένεται να αναρτηθούν στις αρχές Μαρτίου, με την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως το τέλος του ίδιου μήνα.

Οι μεταβολές που πρέπει να δηλωθούν περιλαμβάνουν αγορές, πωλήσεις, γονικές παροχές, δωρεές, κληρονομιές, αλλαγές σε ποσοστά συνιδιοκτησίας ή είδος εμπράγματου δικαιώματος (πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία), καθώς και διορθώσεις περιγραφικών στοιχείων (π.χ. τετραγωνικά μέτρα, όροφος, παλαιότητα).

Στις περιπτώσεις ψηφιακής υποβολής μεταβιβάσεων μέσω της εφαρμογής myPROPERTY, το Ε9 ενημερώνεται αυτόματα από την ΑΑΔΕ. Σε αντίθετη περίπτωση, η δήλωση υποβάλλεται χειροκίνητα στην εφαρμογή «Περιουσιολόγιο» της ψηφιακής πύλης myAADE.

Τα 10 βήματα για την υποβολή/τροποποίηση Ε9

Επιλέξτε το έτος υποβολής και από τις ενέργειες της αρχικής σελίδας, επιλέξτε «Δημιουργία δήλωσης Ε9» για τις απαραίτητες τροποποιήσεις. Εισάγετε, μεταβάλλετε ή διαγράψετε ακίνητα στους πίνακες 1 (κτίσματα – οικόπεδα) και 2 (γήπεδα). Για νέο ακίνητο, συμπληρώστε τα υποχρεωτικά πεδία (τετραγωνικά, είδος δικαιώματος, ποσοστό συνιδιοκτησίας) και εντοπίστε γεωγραφικά το ακίνητο μέσω νομού, δήμου ή χάρτη αντικειμενικών αξιών. Για μεταβολή, τροποποιήστε μόνο τα απαραίτητα περιγραφικά στοιχεία. Κατά την οριστική υποβολή, αναγράψτε υποχρεωτικά τον αριθμό παροχής ρεύματος για κτίσματα με πλήρη κυριότητα ή επικαρπία. Ανάλογα με την αιτία (π.χ. αγορά, κληρονομιά), συμπληρώστε στοιχεία συμβολαίων ή διαθήκης. Ελέγξτε για τυχόν απαιτούμενες διορθώσεις λόγω ελλείψεων. Οι ενέργειες αποθηκεύονται προσωρινά. Προεπισκοπήστε την τελική εικόνα της περιουσιακής κατάστασης. Ολοκληρώστε με οριστική υποβολή και, αν επιθυμείτε, μεταφορά στο επόμενο έτος.

Συνηθισμένα λάθη που αυξάνουν τον ΕΝΦΙΑ

Βοηθητικοί χώροι (π.χ. αποθήκες, γκαράζ) δηλώνονται ως κύριοι → Απώλεια έκπτωσης 90%.

Υπόγεια ή ημιυπόγεια δηλώνονται ως κύρια χρήση → Υψηλότερος συντελεστής.

Λανθασμένα ή υπερβολικά τετραγωνικά μέτρα.

Παράλειψη αριθμού ορόφου → Υπολογισμός με τον υψηλότερο συντελεστή (6ος όροφος).

Κενά, ημιτελή ή μη ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα χωρίς κωδικό → Απώλεια έκπτωσης 60%.

Λανθασμένο έτος αποπεράτωσης αντί για έκδοσης άδειας → Χαμηλότερη παλαιότητα, υψηλότερος φόρος.

Παράλειψη ή λάθος εμπράγματου δικαιώματος.

Μη αναγραφή ποσοστού συνιδιοκτησίας → Υπολογισμός 100% κυριότητας.

