Ενιαία στάση

Η αναβολή της έλευσης του Κώστα Κυρανάκη στην Πάτρα δίνει την ευκαιρία στους φορείς της περιοχής να προετοιμαστούν καλύτερα επάνω στη συζήτηση που θα γίνει για το τρένο, με τη νέα κάθοδο του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών στα μέρη μας.

Αυτοδιοίκηση, λιμάνι, φορείς σιδηροδρόμου, αλλά και το Τεχνικό Επιμελητήριο θα έχουν λίγο παραπάνω χρόνο για να κάνουν μια προεργασία, ίσως και μια καλύτερη μεταξύ τους διαβούλευση.

Γιατί αν ο υπουργός βρει απέναντί του στο τραπέζι μια ενιαία ολοκληρωμένη πρόταση και όχι πολλές αποκλίνουσες, τόσο το καλύτερο για την προώθησή της στους φορείς χρηματοδότησης.