Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας: Ικανοποίηση για τις μεταθέσεις

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας με ανακοίνωσή της εξέφρασε την ικανοποίησή της για τις μεταθέσεις στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας.

Η ανακοίνωση:

«Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, εκφράζουμε την ιδιαίτερη ικανοποίησή μας για τον αριθμό των αστυνομικών που πρόκειται να μετατεθούν στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας κατά τις τακτικές μεταθέσεις του 2026, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η παρούσα Διοίκηση της Ένωσής μας, μέσα από μια σειρά εγγράφων παρεμβάσεων αλλά και αλλεπάλληλων συναντήσεων με την φυσική και πολιτική ηγεσία, κατάφερε να αναδείξει το φλέγον ζήτημα της υποστελέχωσης των Υπηρεσιών της Διεύθυνσής μας. Παρουσιάζοντας σαφή δεδομένα και αδιαμφισβήτητα αριθμητικά στοιχεία για την τρέχουσα κατάσταση, πετύχαμε μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο τη σημαντική ενίσχυση της Διεύθυνσής μας, η οποία συνυπολογίζοντας και τις συνυπηρετήσεις αγγίζει συνολικά τα 50 άτομα.

Ωστόσο, ο αγώνας μας δεν σταματά εδώ, συνεχίζουμε με την ίδια δυναμική τις ενέργειές μας, μέχρι την πλήρη στελέχωση κάθε Υπηρεσίας της Δ.Α. Αχαΐας, βάσει του προβλεπόμενου οργανογράμματος.

Πρωταρχικός μας στόχος παραμένει η διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων μας και η παροχή του αισθήματος ασφάλειας που δικαιούται συνταγματικά ο κάθε Αχαιός πολίτης».

