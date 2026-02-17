Ενωτική Κίνηση Εμπόρων Πάτρας: Με δύο μάσκες....

Σε ανακοίνωσή της η Ενωτική Διεκδικητική Κίνηση Εμπόρων Πάτρας αναφέρει:

«Το διοικητικό συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου συνεδρίασε την προηγούμενη βδομάδα για να συζητήσει την ενοικίαση της αίθουσας για εκδηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας, για την οργάνωση της πίτας και του χορού και με αυτά…λύθηκαν τα προβλήματα των εμπόρων.

Η παράταξη μας παρενέβη προκειμένου να συζητηθούν θέματα που απασχολούν το εμπόριο. Απολογισμός της εορταστικής περιόδου, η απόφαση του Αρείου πάγου για την πρώτη κατοικία, η ρύθμιση των 120 δόσεων, το ωράριο και οι Κυριακές κ.α.

Αλλά φυσικά δεν μπήκαν στην ημερήσια διάταξη. Θα επανέλθουμε.

Είναι γνωστό ότι ο κ. Κατσιγιάννης έχει άγνοια της ιστορίας του Εμπορικού Συλλόγου, αφού ήταν απών από το επάγγελμα και από τα δρώμενα.

Παρουσιάζει ως επιτυχία του το ότι έφερε στις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις το τρενάκι και παραποιώντας την ιστορία οργάνωσε τον χορό των προέδρων…

Το τρενάκι είχε ενταχθεί παλιότερα όπως έχουμε αναφέρει με σειρά εκδηλώσεων προκειμένου να δημιουργήσουμε ενδιαφέρον στους καταναλωτές. Να τους προσελκύσουν στην πόλη και σαν ανταπόδοση της προτίμησης τους στα Πατρινά καταστήματα.

Την Καρναβαλική περίοδο ο Εμπορικός Σύλλογος οργάνωνε μια σειρά πολιτιστικών-Καρναβαλικών εκδηλώσεων:

• Με την έναρξη της Καρναβαλικής περιόδου στο μπαλκόνι του Εμπορικού τοποθετούνταν οι σημαίες και τα λάβαρα του Καρναβαλιού, την μεγάλη γιορτή της πόλης.

• Σχεδίαζε και τύπωνε ειδική αφίσα με θέμα το Καρναβάλι που μοιραζόταν σε όλα τα καταστήματα και τοποθετείτο στα λεωφορεία σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ (για να διαφημίζεται το Πατρινό καρναβάλι), οργανώντας παράλληλα περίοδο εορταστικών-Καρναβαλικών προσφορών, είτε με παρουσίαση στον Εμπορικό Σύλλογο. Ακόμα και εορταστικές Καρναβαλικές γελοιογραφίες στο πνεύμα της εποχής.

• Οργάνωνε τον καθιερωμένο διαγωνισμό της Καρναβαλικής βιτρίνας, με βραβεία στους πρωτεύσαντες (θεσμός που βοήθησε ο αείμνηστος Στάθης Χρυσικόπουλος).

• Την Τσικνοπέμπτη οργάνωνε εκδήλωση στον Εμπορικό με μεγάλη επιτυχία.

• Συνδιοργάνωνε Επετειακό Κυνήγι Κρυμμένου Θησαυρού για καταναλωτές και Ιστορικά οχήματα

• Μετά το Καρναβάλι πραγματοποιούνταν εκδήλωση για την απονομή των Βραβείων.

• Αποκορύφωμα δε, ήταν “Ο χορός των εμπόρων” σταθμός στην Καρναβαλική ιστορία της πόλης.

Όλα αυτά αποφασίζονταν σε ημερίδα μαζί και με άλλους φορείς της πόλης, ώστε να δώσουμε το δικό μας στίγμα στην Καρναβαλική γιορτή.

Τώρα, αποφάσισαν την Δευτέρα για να γίνει το Σάββατο ο “χορός των Προέδρων”, απαξιώνοντας και ευτελίζοντας την ιστορική διαδρομή.

Στην εκδήλωση για την Πρωτοχρονιάτικη πίτα οι προσκεκλημένοι, επίσημοι ήταν συντριπτικά περισσότεροι από τους εμπόρους. Αρκετοί από το κυβερνητικό κόμμα και την οργάνωση της ΔΕΕΠ που είναι πρόεδρος…ο πρόεδρος και ολίγον ΚΙΝΑΛ ΠΑΣΟΚ οι φωτογραφίες αδιάψευστος μάρτυρας.

Επιλέγεις δε ένα χώρο για τον χορό, που είναι γεμάτο κάθε μέρα τις Απόκριες, πας με την παρέα σου βγάζεις βίντεο και φωτογραφίες τους θαμώνες του. Έτσι και αλλιώς θα το γέμιζαν και το παρουσιάζεις ως δική σου…επιτυχία.

Στο χορό των εμπόρων τα προηγούμενα χρόνια το μαγαζί κλεινόταν αποκλειστικά ΟΛΟ για το χορό και οι προσκλήσεις δεν έφταναν..

Εκδηλώσεις με αλλά, χωρίς τη συμμετοχή των εμπόρων.

Δεν είναι τυχαίες οι απουσίες των πέντε εν ζωή επιτίμων προέδρων και στελεχών των προηγουμένων Διοικήσεων..

Αυτά συμβαίνουν όταν δεν είχες ενεργή συμμετοχή στα δρώμενα του Εμπορικού Συλλόγου και η φιλοδοξία είναι για την εικόνα και προβολή.

Φοράς από τη μία πλευρά μάσκα της ΔΕΕΠ και από την άλλη πλευρά τη μάσκα του Εμπορικού, το βαφτίζεις, ως “ο χορός των Προέδρων”, δύο σε ένα αναδεικνύοντας έτσι και το πολιτιστικό & πολιτικό χάσμα που διέκρινε τις προγενέστερες διοικήσεις με τη σημερινή».

