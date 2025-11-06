Ενωτική Κίνηση Εμπόρων Πάτρας: «Οχι στο κλείσιμο των ΕΛΤΑ»

Η Ενωτική Διεκδικητική Κίνηση Εμπόρων Πάτρας λέει όχι στο κλείσιμο των ΕΛΤΑ και σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τη διορισμένη από αυτήν διοίκηση των ΕΛΤΑ, με μια αιφνιδιαστική κίνηση, χωρίς να προχωρήσει σε καμία διαβούλευση με τοπικούς φορείς, δημάρχους, βουλευτές ανακοίνωσε κλείσιμο 204 ταχυδρομικών καταστημάτων ΕΛΤΑ.

Το κλείσιμο των ταχυδρομικών καταστημάτων ΕΛΤΑ αποτελεί ένα ακόμα χτύπημα για την δημογραφική ανάκαμψη περιοχών που βιώνουν συνθήκες οικονομικού και κοινωνικού μαρασμού.

Προφανώς πίσω από το κλείσιμο των ΕΛΤΑ, υπάρχει και ένα “κλείσιμο του ματιού” σε φίλα προσκείμενο ιδιώτη που θα αναλάβει τις υπηρεσίες.

Οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις από το κλείσιμο των ΕΛΤΑ είναι τεράστιες. Πέριξ των καταστημάτων ΕΛΤΑ δραστηριοποιούνται δεκάδες επαγγελματίες και επιχειρήσεις προσφέροντας τις υπηρεσίες τους δημιουργούν δηλαδή μικρές αγορές, οι οποίες και αυτές μαζί με όλα τα αρνητικά της οικονομίας θα οδηγηθούν σε μαρασμό και σε κλείσιμο. Ειδικά στην περιοχή μας, με τα καταστήματα της Ανθείας και των Βραχναίικων όπου ουσιαστικά δημιουργήθηκε γύρω τους από μία μικρή τοπική αγορά.

Η διοίκηση του Εμπορικού Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών κωφεύει ή μάλλον αδρανεί μπροστά σε αυτά τα προβλήματα. Αλλά πώς να πάρει θέση ο κ. Κατσιγιάννης αφού διεκδικεί την θέση του Προέδρου της ΔΕΕΠ της Νέας Δημοκρατίας. Να βγάλει ανακοίνωση εναντίον του κόμματος που θέλει τοπικά να ηγηθεί;

Σε αυτή την ανάλγητη, αντικοινωνική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, ακολουθεί ως ουρά το ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ που στηρίζει τον κ. Κατσιγιάννη και τις πολιτικές του.

Την προηγούμενη εβδομάδα η ίδια «ιερή συμμαχία» απέφυγε να καταδικάσει το 13ωρο. Τώρα το κλείσιμο των καταστημάτων ΕΛΤΑ.

Αυτό συμβαίνει όταν οι συνεργασίες δεν γίνονται με ηθικούς κανόνες. Γεννάνε “πολιτικά τέρατα”.

Η παράταξη μας είναι υπέρ της εξυγίανσης και τη συνέχιση της λειτουργίας των ΕΛΤΑ, με δημόσιο χαρακτήρα, επιτελώντας το κοινωνικό τους έργο».

