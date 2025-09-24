Ένταση στη Βουλή: Κωνσταντοπούλου καταγγέλλει Σταμάτη για επίσκεψη στον πατέρα του Ντένις, έντονη απάντηση του βουλευτή

Στην Ολομέλεια εκτυλίχθηκε σήμερα οξύς δημόσιος διάλογος όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου επέκρινε με σκληρά λόγια την επίσκεψη του βουλευτή της ΝΔ Γιώργου Σταμάτη στον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος βρίσκεται σε απεργία πείνας διεκδικώντας την εκταφή και τις τοξικολογικές εξετάσεις για τον θάνατο του γιου του, Ντένις. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε πως ο κ. Σταμάτης επισκέφθηκε τον πατέρα «εντεταλμένος» από την κυβέρνηση και ότι, κατά την επίσκεψή του, επιχείρησε να τον αποθαρρύνει και να υπονομεύσει την απόφασή του, προκαλώντας έντονη συναισθηματική αντίδραση στον Πάνο Ρούτσι.

Συγκεκριμένα, η κ. Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι ο πατέρας του θύματος «μπαίνει μπροστά με το σώμα του και τη ζωή του» για να απαιτήσει έρευνες που, όπως είπε, δεν έγιναν κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, και κατηγόρησε τον κ. Σταμάτη ότι προσπάθησε με «φρικιαστικά» σχόλια να τον επηρεάσει, αναφέροντας ότι τον επισκέφθηκε δύο φορές και ότι υπάρχουν μάρτυρες οι οποίοι βεβαιώνουν τα περιστατικά. Επίσης αναρωτήθηκε τι εντολή, εάν υπήρξε, οδήγησε τον βουλευτή σε αυτές τις επισκέψεις.

Ο κ. Σταμάτης απάντησε με έντονο ύφος, αρνούμενος τις κατηγορίες και καταγγέλλοντας προσπάθεια σπίλωσής του. Είπε ότι επισκέφθηκε δύο φορές τον πατέρα, ανοιχτά και χωρίς κάμερες, και ότι η πρώτη συνάντηση είχε φιλικό χαρακτήρα — ότι μάλιστα ο πατέρας τον είχε αγκαλιάσει. Ο βουλευτής τόνισε ότι ενήργησε σύμφωνα με τη συνείδησή του και υπενθύμισε ότι ως βουλευτής Επικρατείας έχει την υποχρέωση να ανταποκρίνεται σε τέτοιες επαφές. Αρνήθηκε ότι εκπροσωπεί τον πρωθυπουργό στην επίσκεψη και κάλεσε να σταματήσει η σύνδεση της πράξης του με την κυβέρνηση.

Η αντιπαράθεση επεκτάθηκε και σε πολιτικά ζητήματα μεγαλύτερης εμβέλειας: η κ. Κωνσταντοπούλου επέκρινε τους χειρισμούς της κυβέρνησης και την παρέμβαση δικαστικών λειτουργών στις σχέσεις με τις οικογένειες των θυμάτων, ενώ ο κ. Σταμάτης ανταπάντησε καλώντας σε σεβασμό και δηλώνοντας ότι δεν θα επιτρέψει σπίλωση ούτε του ιδίου, ούτε της ΝΔ. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με τους δύο να διατηρούν αποστάσεις στις θέσεις τους, ενώ το θέμα παραμένει ανοιχτό και πιθανότατα θα επιστρέψει σε επόμενες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις.

