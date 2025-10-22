Ένταση στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιπαράθεση για τον τεχνικό έλεγχο από την ΑΑΔΕ

Έντονη συζήτηση και διαφωνίες προκάλεσε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας στην Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, να αναλάβει η ΑΑΔΕ τον τεχνικό έλεγχο των πληροφοριακών συστημάτων του Οργανισμού, προκειμένου –όπως υποστηρίχθηκε– να υπάρξει «σαφής και αντικειμενική εικόνα για τη λειτουργία τους από το 2009 έως σήμερα».

Την πρόταση παρουσίασε ο εισηγητής της ΝΔ Ευάγγελος Λιάκος, επισημαίνοντας ότι η κυβερνητική πλειοψηφία «προτείνει να απευθυνθεί η Εξεταστική επίσημα στην ΑΑΔΕ, ώστε να διενεργήσει τον τεχνικό έλεγχο και να ενημερώσει για τα αποτελέσματα».

Ωστόσο, τα κόμματα της αντιπολίτευσης αντέδρασαν έντονα, υποστηρίζοντας ότι «ελεγκτής και ελεγχόμενος δεν μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο», καθώς η ΑΑΔΕ έχει ρόλο ελέγχου στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη εξέφρασε κάθετη αντίθεση στην πρόταση, δηλώνοντας: «Η ΑΑΔΕ έχει απωλέσει κάθε ίχνος αντικειμενικότητας και της απαιτούμενης ουδετερότητας για να επιτελέσει το έργο της. Συμφωνούμε στην αξιολόγηση των πληροφοριακών συστημάτων, αλλά αυτή πρέπει να γίνει από ανεξάρτητο τεχνικό σύμβουλο».

Προσέθεσε μάλιστα ότι «η επιμονή της κυβερνητικής πλειοψηφίας συνιστά μεθόδευση».

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης, ο οποίος κατηγόρησε τη ΝΔ ότι «προσπαθεί να περιορίσει το πεδίο των ερευνών». «Ο Οργανισμός ελέγχεται – δεν μπορεί ο ελεγχόμενος να διενεργεί και την πραγματογνωμοσύνη. Συμφωνούμε με την αξιολόγηση, υπό την προϋπόθεση ότι θα την αναλάβει ανεξάρτητος φορέας», τόνισε.

Η εισηγήτρια του ΚΚΕ Διαμάντω Μανωλάκου υπογράμμισε επίσης ότι «ελεγκτής και ελεγχόμενος δεν μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο», επισημαίνοντας ότι το κόμμα της δεν διαφωνεί με τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, αλλά «μόνο από ανεξάρτητο και αδιάβλητο φορέα».

Αμφιβολίες για την αντικειμενικότητα της ΑΑΔΕ εξέφρασε και ο εισηγητής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας, σημειώνοντας ότι «υπάρχουν ερωτηματικά για το κατά πόσον η Αρχή μπορεί να δώσει αξιόπιστη αξιολόγηση».

Από πλευράς Νέας Δημοκρατίας, ο εισηγητής Μακάριος Λαζαρίδης αντέδρασε έντονα, κάνοντας λόγο για «πολιτικό θέατρο» της αντιπολίτευσης: «Είναι φανερό ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν τα απασχολεί τίποτα περισσότερο από το σόου που επιχειρούν να κάνουν καθημερινά», είπε, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις περί μεροληψίας της ΑΑΔΕ.

«Η κ. Αποστολάκη είναι προφανώς στη γραμμή Πολάκη, που ζητά την κατάργηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», πρόσθεσε με αιχμή.

Η κ. Αποστολάκη απάντησε ότι το ΠΑΣΟΚ «θα τεκμηριώσει την έλλειψη εμπιστοσύνης προς την ΑΑΔΕ» κατά την προσεχή εξέταση του διοικητή Γιώργου Πιτσιλή, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «επιβάλλει μονομερείς αποφάσεις με τις ψήφους της πλειοψηφίας, χωρίς τη συναίνεση της αντιπολίτευσης».

