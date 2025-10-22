Ένταση στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιπαράθεση για τον τεχνικό έλεγχο από την ΑΑΔΕ

Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με αφορμή την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας να ανατεθεί ο τεχνικός έλεγχος των πληροφοριακών συστημάτων του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγόρησαν την κυβέρνηση για «μεθόδευση» και έλλειψη αντικειμενικότητας.

Ένταση στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιπαράθεση για τον τεχνικό έλεγχο από την ΑΑΔΕ
22 Οκτ. 2025 12:10
Pelop News

Έντονη συζήτηση και διαφωνίες προκάλεσε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας στην Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, να αναλάβει η ΑΑΔΕ τον τεχνικό έλεγχο των πληροφοριακών συστημάτων του Οργανισμού, προκειμένου –όπως υποστηρίχθηκε– να υπάρξει «σαφής και αντικειμενική εικόνα για τη λειτουργία τους από το 2009 έως σήμερα».

Την πρόταση παρουσίασε ο εισηγητής της ΝΔ Ευάγγελος Λιάκος, επισημαίνοντας ότι η κυβερνητική πλειοψηφία «προτείνει να απευθυνθεί η Εξεταστική επίσημα στην ΑΑΔΕ, ώστε να διενεργήσει τον τεχνικό έλεγχο και να ενημερώσει για τα αποτελέσματα».

Ωστόσο, τα κόμματα της αντιπολίτευσης αντέδρασαν έντονα, υποστηρίζοντας ότι «ελεγκτής και ελεγχόμενος δεν μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο», καθώς η ΑΑΔΕ έχει ρόλο ελέγχου στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη εξέφρασε κάθετη αντίθεση στην πρόταση, δηλώνοντας: «Η ΑΑΔΕ έχει απωλέσει κάθε ίχνος αντικειμενικότητας και της απαιτούμενης ουδετερότητας για να επιτελέσει το έργο της. Συμφωνούμε στην αξιολόγηση των πληροφοριακών συστημάτων, αλλά αυτή πρέπει να γίνει από ανεξάρτητο τεχνικό σύμβουλο».
Προσέθεσε μάλιστα ότι «η επιμονή της κυβερνητικής πλειοψηφίας συνιστά μεθόδευση».

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης, ο οποίος κατηγόρησε τη ΝΔ ότι «προσπαθεί να περιορίσει το πεδίο των ερευνών». «Ο Οργανισμός ελέγχεται – δεν μπορεί ο ελεγχόμενος να διενεργεί και την πραγματογνωμοσύνη. Συμφωνούμε με την αξιολόγηση, υπό την προϋπόθεση ότι θα την αναλάβει ανεξάρτητος φορέας», τόνισε.

Η εισηγήτρια του ΚΚΕ Διαμάντω Μανωλάκου υπογράμμισε επίσης ότι «ελεγκτής και ελεγχόμενος δεν μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο», επισημαίνοντας ότι το κόμμα της δεν διαφωνεί με τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, αλλά «μόνο από ανεξάρτητο και αδιάβλητο φορέα».

Αμφιβολίες για την αντικειμενικότητα της ΑΑΔΕ εξέφρασε και ο εισηγητής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας, σημειώνοντας ότι «υπάρχουν ερωτηματικά για το κατά πόσον η Αρχή μπορεί να δώσει αξιόπιστη αξιολόγηση».

Από πλευράς Νέας Δημοκρατίας, ο εισηγητής Μακάριος Λαζαρίδης αντέδρασε έντονα, κάνοντας λόγο για «πολιτικό θέατρο» της αντιπολίτευσης: «Είναι φανερό ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν τα απασχολεί τίποτα περισσότερο από το σόου που επιχειρούν να κάνουν καθημερινά», είπε, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις περί μεροληψίας της ΑΑΔΕ.
«Η κ. Αποστολάκη είναι προφανώς στη γραμμή Πολάκη, που ζητά την κατάργηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», πρόσθεσε με αιχμή.

Η κ. Αποστολάκη απάντησε ότι το ΠΑΣΟΚ «θα τεκμηριώσει την έλλειψη εμπιστοσύνης προς την ΑΑΔΕ» κατά την προσεχή εξέταση του διοικητή Γιώργου Πιτσιλή, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «επιβάλλει μονομερείς αποφάσεις με τις ψήφους της πλειοψηφίας, χωρίς τη συναίνεση της αντιπολίτευσης».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:00 Πολυτέλεια γίνεται το κρέας: Οι Πατρινοί κρεοπώλες εκπέμπουν SOS για τις ραγδαίες ανατιμήσεις
13:55 Ζελένσκι: «Καλός συμβιβασμός» η πρόταση Τραμπ για λήξη του πολέμου – Αμφιβολίες για τη στάση Πούτιν
13:53 Απειλές και «νύχτα τρόμου» για τον Νικολά Σαρκοζί στη φυλακή: Υπό 24ωρη προστασία μετά το βίντεο εκδίκησης για τον Καντάφι
13:45 Πολιτιστική ανάσα στο κέντρο της Πάτρας: Ξεκινά η αποκατάσταση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, τι προβλέπεται
13:34 Ανδρουλάκης στη δίκη για τις υποκλοπές: «Καλά οργανωμένο παράκεντρο εξουσίας» πίσω από την παρακολούθησή μου
13:32 Προσωρινή βλάβη στο τηλεφωνικό κέντρο της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας
13:29 Και ο καιρός τρελάθηκε: Από τις καταιγίδες στα… 30άρια – Ανοιξιάτικο σαββατοκύριακο και νέα πτώση θερμοκρασίας μετά την 28η Οκτωβρίου
13:19 Σία Αναγνωστοπούλου στη Βουλή: «Επικίνδυνη εκτροπή – Η Κυβέρνηση τιμωρεί τη λαϊκή κυριαρχία και τον Πάνο Ρούτσι»
13:15 Αγρίνιο: Αποφυλακίστηκε η φερόμενη «αρχηγός» του κυκλώματος αναπηρικών επιδομάτων -Προϋπόθεση εγγυοδοσία 20.000€
13:07 Φοινικούντα: «Ο θείος μου δολοφονήθηκε για τα χρήματα» – Η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ «δείχνει» οικονομικά κίνητρα πίσω από το έγκλημα
13:03 «Δεν τελείωσαν τα Τέμπη»: Η Καρυστιανού προαναγγέλλει νέο κοινωνικό κίνημα και επιστροφή στο Σύνταγμα
13:00 2ο Regional Growth Conference Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης: Το σχέδιο ανάπτυξης Αχαΐας στην τελική ευθεία
12:58 Με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οι Αγώνες Ορεινού Τρεξίματος Ηράκλειος Άθλος 2025
12:55 Δείτε πότε παίζουν οι γυναίκες του ΝΟΠ και της ΝΕΠ στο Κύπελλο
12:55 Σερβιτόροι και DJ στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ: Τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ το παράνομο όφελος
12:48 Μπακογιάννη στην Πάτρα: Στο επίκεντρο αρδευτικά έργα, ευλογιά, ΕΒΟ και κρουαζιέρα ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:45 «Ασφυκτικά Όρια»: Ο Βαγγέλης Τσινιάς αποκαλύπτει τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην ελευθερία και τον περιορισμό
12:44 Βαρδούσια Ορη: Περιπέτεια στη φύση, που να πάτε
12:36 Ο Ερμής φουλάρει για το τοπικό ντέρμπι
12:35 Ηράκλειο: Πατέρας και γιος κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας: Μαχαίρωσαν δύο αδέρφια στις Μοίρες για κτηματικές διαφορές
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 22/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ