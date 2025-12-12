Έντονη αντίδραση Παθολόγων για το πρόγραμμα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας: «Αυθαίρετος αποκλεισμός της ειδικότητάς μας»

Σφοδρή κριτική ασκεί η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος στη νέα ΚΥΑ για την παχυσαρκία, κατηγορώντας το υπουργείο Υγείας ότι αποκλείει τους παθολόγους από τη διαδικασία διαχείρισης και θεραπείας, δίνοντας αρμοδιότητα αποκλειστικά στους ενδοκρινολόγους.

12 Δεκ. 2025 13:55
Pelop News

Τη δυσαρέσκειά της εκφράζει η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος (Ε.Ε.Π.Ε.) με αφορμή τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για το πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης της παχυσαρκίας, επισημαίνοντας ότι η ρύθμιση αφήνει εκτός τους ειδικούς παθολόγους.

Σύμφωνα με την Ένωση, το υπουργείο επιλέγει «αποκλειστικά τους ενδοκρινολόγους» ως αρμόδιους για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, κάτι που χαρακτηρίζουν «αυθαίρετο» και αντίθετο με την πραγματικότητα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. «Η παχυσαρκία απαιτεί πολυσυλλεκτική και σφαιρική προσέγγιση, την οποία η ειδικότητα της Παθολογίας παρέχει καθημερινά», υπογραμμίζουν.

Οι παθολόγοι υπενθυμίζουν ότι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της διαχείρισης ασθενών με παχυσαρκία και συνοδές επιπλοκές, ενώ ασκούν κριτική και στη διαχείριση των νέων φαρμάκων για την παχυσαρκία. Όπως αναφέρουν, το υπουργείο ενέκρινε την κυκλοφορία τους «χωρίς επαρκές κανονιστικό πλαίσιο», επιτρέποντας τη διάθεσή τους σαν «απλά εμπορευματικά προϊόντα», χωρίς αποζημίωση και χωρίς ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

Η Ε.Ε.Π.Ε. προειδοποιεί ότι η κατάσταση αυτή δημιουργεί ανισότητα πρόσβασης των πολιτών στη θεραπεία και ζητά:

άμεση άρση των περιορισμών που αποκλείουν μεγάλο μέρος ασθενών,

ένταξη των φαρμάκων στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση,

δημιουργία κανονιστικού και εκπαιδευτικού πλαισίου για όλους τους γιατρούς της ΠΦΥ, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η Ένωση καταλήγει ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από συνεργασία ειδικοτήτων και ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση και στη θεραπεία, χαρακτηρίζοντάς την ως «μία από τις σημαντικότερες απειλές για τη δημόσια υγεία».

Πηγή: iatropedia.gr

