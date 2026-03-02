Εντοπίστηκε στον Εύοσμο νέο πυρομαχικό υλικό, ΦΩΤΟ

Στον Εύοσμο στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν νέα πυρομαχικά σε οικόπεδο, πάνω από τον περιφερειακό, όπου την Καθαρά Δευτέρα πολίτες είχαν εντοπίσει στρατιωτικό βλήμα την ώρα που πετούσαν χαρταετό.

Από εκείνη τη μέρα και μέχρι σήμερα (3/2/2026) στην περιοχή, επί της οδού Ωκεανού με Παπάγου υπήρχε 24ωρη αστυνομική φύλαξη της έκτασης. Σήμερα σύμφωνα με το thestival.gr έκανε την εμφάνισή του ο Στρατός ο οποίος όλο το πρωί και μέχρι αργά το μεσημέρι «σκάναρε» το οικόπεδο για τυχόν παρουσία και άλλων πυρομαχικών.

Επίσης περιμετρικά της έκτασης τοποθετήθηκε πλέγμα περίφραξης με την ένδειξη «ύποπτος χώρος, κίνδυνος». Tέλος να σημειωθεί πως στο συγκεκριμένο οικόπεδο υπάρχουν και εργασίες ανέγερσης νεόδμητης οικοδομής.

