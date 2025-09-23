ΕΟΦ για παρακεταμόλη: «Καμία απόδειξη ότι η λήψη της στην εγκυμοσύνη προκαλεί αυτισμό στο παιδί»

«Δεν υπάρχουν νέα επιστημονικά στοιχεία που να δικαιολογούν αλλαγή στις ισχύουσες συστάσεις»

ΕΟΦ για παρακεταμόλη: «Καμία απόδειξη ότι η λήψη της στην εγκυμοσύνη προκαλεί αυτισμό στο παιδί»
23 Σεπ. 2025 18:23
Pelop News

Στην Ελλάδα οι υγειονομικές αρχές όπως και στην Ευρώπη στέλνουν σαφές μήνυμα, παρά τον δημόσιο διάλογο γύρω από την παρακεταμόλη που στις ΗΠΑ πήρε πολιτικές διαστάσεις μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Και όμως, ο Τραμπ συνέδεσε τον αυτισμό με τη λήψη παρακεταμόλης στην κύηση

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα (23.09.2025), ο ΕΟΦ υπενθυμίζει ότι οι συστάσεις σχετικά με τη χρήση παρακεταμόλη (ή ακεταμινοφαίνης) από εγκύους δεν έχουν αλλάξει στην Ελλάδα, όπως και στο υπόλοιπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο ΕΟΦ αναδημοσιεύει τη θέση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA), σύμφωνα με την οποία η παρακεταμόλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση πόνου ή πυρετού κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, μόνο εφόσον αυτό κρίνεται κλινικά απαραίτητο.

Σύμφωνα με τον EMA, «δεν υπάρχουν νέα επιστημονικά στοιχεία που να δικαιολογούν αλλαγή στις ισχύουσες συστάσεις». Όπως συμβαίνει με κάθε αγωγή βραχείας διάρκειας, το φάρμακο πρέπει να λαμβάνεται «στη χαμηλότερη αποτελεσματική δόση, για το συντομότερο δυνατό διάστημα και όσο το δυνατόν σπανιότερα».

Τα διαθέσιμα δεδομένα δεκαετιών δεν δείχνουν κίνδυνο δυσπλασιών για το έμβρυο ή το νεογνό. Το 2019, ο EMA είχε εξετάσει μελέτες σχετικά με τη νευροανάπτυξη παιδιών που εκτέθηκαν σε παρακεταμόλη κατά την κύηση και κατέληξε ότι δεν υπάρχουν καταληκτικές αποδείξεις ούτε μπορεί να τεκμηριωθεί σύνδεση με νευροαναπτυξιακές διαταραχές.

«Σημαντική επιλογή» για τις εγκύους
«Η παρακεταμόλη παραμένει σημαντική επιλογή για την αντιμετώπιση πόνου ή πυρετού στις εγκύους», τόνισε ο Στέφεν Θίρστρουπ, επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος του EMA. «Οι συστάσεις μας βασίζονται σε αυστηρή αξιολόγηση των διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων. Δεν έχουμε βρει αποδείξεις ότι η χρήση παρακεταμόλης κατά την εγκυμοσύνη προκαλεί αυτισμό στα παιδιά».

Οι υγειονομικές αρχές υπενθυμίζουν ότι οι έγκυες γυναίκες θα πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τον γιατρό τους πριν από τη λήψη οποιουδήποτε φαρμάκου. Ο EMA, ο ΕΟΦ και οι υπόλοιπες αρμόδιες εθνικές αρχές επισημαίνουν ότι θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την ασφάλεια της παρακεταμόλης, να αξιολογούν αμέσως νέα δεδομένα όταν προκύπτουν και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 Μιλάνο: Weekend απόδραση στην καρδιά της ιταλικής μόδας και κουλτούρας
23:36 Γιατί οι χάκερ λατρεύουν τα cookies; – Πώς θα μείνετε ασφαλείς
23:22 Το νέο μήνυμα του Γιώργου Μαζωνάκη από το TikTok: «Άλλο μοναξιά και άλλο μοναχικότητα»
23:09 Ήπαρ: 7 τροφές που θωρακίζουν και μειώνουν τα ηπατικά ένζυμα
22:52 Διχασμός: Μία εξαιρετικά κερδοφόρα επιχείρηση
22:41 Ο ύπνος «ρυθμιστής» της αυξητικής ορμόνης – Νέα έρευνα αποκαλύπτει τον μηχανισμό
22:33 Αργεντινή: Επιστήμονες ανακαλύπτουν νέο είδος δεινοσαύρου με κόκαλο κροκόδειλου στο στόμα του
22:21 Black Rabbit: Η νέα σειρά του Netflix με τον Τζουντ Λο που «δίκασαν» οι κριτικοί και αποθέωσαν οι θεατές
22:08 Ο Τραμπ, η ομιλία του στον ΟΗΕ, τα χαλασμένα οτοκιού και οι κυλιόμενες σκάλες ΒΙΝΤΕΟ
22:00 Τουρισμός στη Δυτική Ελλάδα: Κερδίζουμε τις εντυπώσεις των επισκεπτών
21:51 Γάζα: Η Ινδονησία προσφέρθηκε να στείλει 20.000 στρατιώτες για διεθνή δύναμη
21:43 Πίεση της Κομισιόν σε Apple, Google, Microsoft και Booking για την καταπολέμηση των διαδικτυακών απατών
21:31 Αϊτή: Drone σκότωσε 8 παιδιά στο πάρτι γενεθλίων αρχηγού συμμορίας ΒΙΝΤΕΟ
21:23 Μπιτσάκος στον Peloponnisos FM: «Η Πάτρα έχει μεγάλη παράδοση στο πόλο, θα δώσει ώθηση η Αγυιά»
21:17 Η στιγμή που η βόμβα των ΗΠΑ «τρύπησαν» τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν ΒΙΝΤΕΟ
21:15 Η περίπτωση Λοβέρδου: Από το «νέο πόλο» στην «πολιτική επιβίωση»
21:07 Παναθηναϊκός: Οι Ουκρανοί θέλουν παραμονή του Ρεμπρόφ στην Εθνική Ουκρανίας ως το τέλος των προκριματικών του Μουντιάλ
21:06 Τέμπη – Παρέμβαση από την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου: Κάποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη – Μόνο η πρόεδρος εφετών μπορεί να διατάξει εκταφή
20:59 Στην «Π» ο Σύμβουλος Πρέσβης της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι: «Συνηθισμένες οι είσοδοι ρωσικών drones»
20:48 Αφγανιστάν: Άφωνοι εργαζόμενοι αεροδρομίου: Βρήκαν 13χρονο στους τροχούς αεροσκάφους
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ