ΕΟΦ: Η προειδοποίηση για το συμπλήρωμα διατροφής να μην καταναλωθεί

Ο ΕΟΦ εξέδωσε σήμερα (9/1/2026) προειδοποίηση για συμπλήρωμα διατροφής, που προωθείται στην Ελλάδα μέσω διαδικτύου. Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε το απόγευμα αναφέρεται ότι το συγκεκριμένο προϊόν περιέχει μη εγκεκριμένο συστατικό.

Ο ΕΟΦ προειδοποιεί (σήμερα 09/01/2026) ότι το προϊόν NMN B–NICOTINAMID MONONUCLEOTIDE (CAPS και POWDER) σε διαφορετικές συσκευασίες προέλευσης Γερμανίας, το οποίο κυκλοφορεί στην Ελλάδα σαν συμπλήρωμα διατροφής, βρέθηκε να περιέχει το μη εγκεκριμένο νεοφανές συστατικό NMN (nicotinamide mononucleotide).

Το προϊόν διακινήθηκε από την εταιρεία Augment Life, Γερμανίας.

Εφίσταται η προσοχή των καταναλωτών, ώστε σε περίπτωση που έρθει στην κατοχή τους το προϊόν, να μην το χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.

Επίσης επισημαίνεται ότι προωθείται στην Ελλάδα μέσω διαδικτύου.

Η πιο πάνω ειδοποίηση γίνεται ύστερα από ενημέρωση των αρμόδιων αρχών της Νορβηγίας μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASSF).

