ΕΟΠΥΥ: Έως 100 ευρώ για γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής – Πώς να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση
Η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιακή και αντικαθιστά τις επισκέψεις στα γραφεία του Οργανισμού
Ο ΕΟΠΥΥ προσφέρει οικονομική ενίσχυση στους ασφαλισμένους του για την αγορά γυαλιών οράσεως ή φακών επαφής, καλύπτοντας μέρος του κόστους μέσω μιας απλής και πλήρως ψηφιακής διαδικασίας. Η ενίσχυση αυτή αφορά χιλιάδες ασφαλισμένους και απαλλάσσει από τις επισκέψεις σε διευθύνσεις και γραφεία του Οργανισμού.
Ποιο ποσό καταβάλλεται
-
Η μέγιστη αποζημίωση για γυαλιά οράσεως φτάνει τα 100 ευρώ και περιλαμβάνει τα κρύσταλλα και τον σκελετό.
-
Για φακούς επαφής, το ποσό ανέρχεται στα 25 ευρώ ανά φακό.
Σημειώνεται ότι δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη αποζημίωση για γυαλιά και φακούς – ο ασφαλισμένος πρέπει να επιλέξει ένα από τα δύο.
Συχνότητα υποβολής αιτήσεων
-
Γυαλιά: κάθε 4 χρόνια
-
Φακοί επαφής: ανά 2 έτη
-
Παιδιά έως 12 ετών: άθραυστα γυαλιά ανά 2 χρόνια
-
Γυαλιά πρεσβυωπίας: άνω των 40 ετών και χωρίς άλλο ζεύγος στο ίδιο διάστημα
Ποιοι καλύπτονται
Η κάλυψη αφορά ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ από Ταμεία όπως ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, ΤΥΔΚΥ, ΝΑΤ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και Λιμενικό.
Προαπαιτούμενα πριν την αίτηση
-
Ηλεκτρονική γνωμάτευση από οφθαλμίατρο
-
Απόδειξη πληρωμής και βεβαίωση καταστήματος οπτικών
-
Σκαναρισμένα έγγραφα (PDF) και IBAN
Επιπλέον, απαιτούνται οι κωδικοί Taxisnet, ΑΜΚΑ, έγκυρος τραπεζικός λογαριασμός, αριθμός κινητού και email.
Βήματα υποβολής αίτησης
-
Είσοδος στον «Φάκελο Ασφάλισης Υγείας» μέσω Taxisnet
-
Επιλογή: Ατομικά Αιτήματα Παροχών → Υποβολή → Οπτικά
-
Συμπλήρωση στοιχείων ασφαλισμένου και IBAN
-
Επιλογή γνωμάτευσης από λίστα
-
Επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών (PDF)
-
Αποδοχή υπεύθυνων δηλώσεων και υποβολή
Συμβουλή: Κρατήστε τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης για τυχόν επικοινωνία με τις υπηρεσίες.
Χρόνος καταβολής
Το ποσό δεν καταβάλλεται άμεσα. Η αναμονή μπορεί να φτάσει έως 2-3 μήνες από την οριστική υποβολή.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News