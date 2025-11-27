ΕΟΠΥΥ: Έως 100 ευρώ για γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής – Πώς να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση

Η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιακή και αντικαθιστά τις επισκέψεις στα γραφεία του Οργανισμού

27 Νοέ. 2025 16:56
27 Νοέ. 2025

Ο ΕΟΠΥΥ προσφέρει οικονομική ενίσχυση στους ασφαλισμένους του για την αγορά γυαλιών οράσεως ή φακών επαφής, καλύπτοντας μέρος του κόστους μέσω μιας απλής και πλήρως ψηφιακής διαδικασίας. Η ενίσχυση αυτή αφορά χιλιάδες ασφαλισμένους και απαλλάσσει από τις επισκέψεις σε διευθύνσεις και γραφεία του Οργανισμού.

Ποιο ποσό καταβάλλεται

  • Η μέγιστη αποζημίωση για γυαλιά οράσεως φτάνει τα 100 ευρώ και περιλαμβάνει τα κρύσταλλα και τον σκελετό.

  • Για φακούς επαφής, το ποσό ανέρχεται στα 25 ευρώ ανά φακό.

Σημειώνεται ότι δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη αποζημίωση για γυαλιά και φακούς – ο ασφαλισμένος πρέπει να επιλέξει ένα από τα δύο.

Συχνότητα υποβολής αιτήσεων

  • Γυαλιά: κάθε 4 χρόνια

  • Φακοί επαφής: ανά 2 έτη

  • Παιδιά έως 12 ετών: άθραυστα γυαλιά ανά 2 χρόνια

  • Γυαλιά πρεσβυωπίας: άνω των 40 ετών και χωρίς άλλο ζεύγος στο ίδιο διάστημα

Ποιοι καλύπτονται

Η κάλυψη αφορά ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ από Ταμεία όπως ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, ΤΥΔΚΥ, ΝΑΤ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και Λιμενικό.

Προαπαιτούμενα πριν την αίτηση

  1. Ηλεκτρονική γνωμάτευση από οφθαλμίατρο

  2. Απόδειξη πληρωμής και βεβαίωση καταστήματος οπτικών

  3. Σκαναρισμένα έγγραφα (PDF) και IBAN

Επιπλέον, απαιτούνται οι κωδικοί Taxisnet, ΑΜΚΑ, έγκυρος τραπεζικός λογαριασμός, αριθμός κινητού και email.

Βήματα υποβολής αίτησης

  1. Είσοδος στον «Φάκελο Ασφάλισης Υγείας» μέσω Taxisnet

  2. Επιλογή: Ατομικά Αιτήματα Παροχών → Υποβολή → Οπτικά

  3. Συμπλήρωση στοιχείων ασφαλισμένου και IBAN

  4. Επιλογή γνωμάτευσης από λίστα

  5. Επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών (PDF)

  6. Αποδοχή υπεύθυνων δηλώσεων και υποβολή

Συμβουλή: Κρατήστε τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης για τυχόν επικοινωνία με τις υπηρεσίες.

Χρόνος καταβολής

Το ποσό δεν καταβάλλεται άμεσα. Η αναμονή μπορεί να φτάσει έως 2-3 μήνες από την οριστική υποβολή.

