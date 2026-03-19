ΕΟΠΥΥ: Συναγερμός για απάτη με μηνύματα που υπόσχονται επιστροφή χρημάτων

Σε επαγρύπνηση καλεί τους ασφαλισμένους ο ΕΟΠΥΥ, προειδοποιώντας για νέα απόπειρα εξαπάτησης μέσω παραπλανητικών μηνυμάτων που αποστέλλονται σε κινητά τηλέφωνα και εμφανίζονται ψευδώς ως επίσημες ενημερώσεις του Οργανισμού.

Τα συγκεκριμένα μηνύματα υπόσχονται επιστροφή χρημάτων και επιχειρούν να παρασύρουν τους παραλήπτες να ακολουθήσουν σύνδεσμο, ο οποίος δεν οδηγεί σε νόμιμη υπηρεσία, αλλά σε κακόβουλες ιστοσελίδες με στόχο την υποκλοπή ευαίσθητων δεδομένων, όπως τραπεζικοί κωδικοί και προσωπικά στοιχεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ, τα μηνύματα αυτά χρησιμοποιούν ακόμη και το λογότυπο του Οργανισμού, ώστε να φαίνονται αληθοφανή και να πείθουν τους πολίτες ότι πρόκειται για πραγματική ειδοποίηση. Ωστόσο, ο πραγματικός σκοπός τους είναι να παγιδεύσουν τον χρήστη και να τον οδηγήσουν σε ψεύτικες σελίδες, όπου ενδέχεται να ζητηθούν στοιχεία λογαριασμών ή άλλα προσωπικά δεδομένα.

Ο Οργανισμός επισημαίνει συγκεκριμένα σημάδια που μπορούν να βοηθήσουν στην αναγνώριση της απάτης. Ένα από τα βασικά είναι η διεύθυνση του αποστολέα, καθώς τα επίσημα email του ΕΟΠΥΥ καταλήγουν αποκλειστικά σε @eopyy.gov.gr. Αντίθετα, διευθύνσεις που χρησιμοποιούν γενικές υπηρεσίες, όπως gmail, yahoo, outlook ή άλλους αντίστοιχους παρόχους, δεν σχετίζονται με τον Οργανισμό.

Ένα ακόμη ύποπτο στοιχείο είναι ο τρόπος προσφώνησης. Τα παραπλανητικά μηνύματα συνήθως χρησιμοποιούν γενικές εκφράσεις, όπως «Αγαπητέ/ή Ασφαλισμένε/η», αντί να αναγράφουν το πραγματικό ονοματεπώνυμο του παραλήπτη. Εξίσου ανησυχητικό είναι όταν ζητείται από τον πολίτη να επιβεβαιώσει προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία μέσω συνδέσμου που περιλαμβάνεται στο μήνυμα.

Ο ΕΟΠΥΥ τονίζει επίσης ότι τέτοιου τύπου μηνύματα επιχειρούν συχνά να δημιουργήσουν αίσθημα πίεσης και επείγοντος, ώστε ο πολίτης να ενεργήσει βιαστικά, χωρίς να ελέγξει την αξιοπιστία της ενημέρωσης. Αυτό είναι ένα ακόμη χαρακτηριστικό των ηλεκτρονικών απατών.

Σε περίπτωση που κάποιος λάβει τέτοιο μήνυμα, η σύσταση είναι σαφής: να μην πατήσει σε κανέναν σύνδεσμο, να μην απαντήσει και να μην καταχωρίσει κανένα προσωπικό ή τραπεζικό στοιχείο, ακόμη κι αν έχει ήδη ανοίξει το μήνυμα. Το ασφαλέστερο βήμα είναι η άμεση διαγραφή του.

Αν, ωστόσο, κάποιος έχει ήδη ακολουθήσει τον σύνδεσμο και έχει συμπληρώσει στοιχεία, θα πρέπει χωρίς καθυστέρηση να επικοινωνήσει με την τράπεζά του, να αλλάξει όλους τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης -όπως e-banking, email ή άλλες συνδεδεμένες υπηρεσίες- και να παρακολουθεί προσεκτικά τις κινήσεις των λογαριασμών του.

Με την ανακοίνωσή του, ο ΕΟΠΥΥ ζητά από τους ασφαλισμένους να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή απέναντι σε τέτοιες πρακτικές και να αντιμετωπίζουν με καχυποψία οποιοδήποτε μήνυμα υπόσχεται οικονομική επιστροφή και ζητά άμεση ενέργεια μέσω ηλεκτρονικού συνδέσμου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



