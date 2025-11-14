Εορτασμός 52ης επετείου του Πολυτεχνείου – Οι εκδηλώσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Εορτασμός 52ης επετείου του Πολυτεχνείου - Οι εκδηλώσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
14 Νοέ. 2025 15:08
Pelop News

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει και φέτος στην Πάτρα εκδηλώσεις για την επέτειο εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Οι εκδηλώσεις για τη 17η Νοέμβρη θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025, και το πρόγραμμα έχει ως εξής:

  • ΩΡΑ 11.00: Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων (Ηρώων Πολυτεχνείου & Δημοκρατίας, Τερψιθέα).
  • ΩΡΑ 13.30: Στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, θα γίνουν ομιλίες με την φροντίδα των Διευθυντών.

Στα σχολεία θα γίνουν επίκαιρες ομιλίες και εκδηλώσεις σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας τους.

