Εορτολόγιο 23 Απριλίου: Μεγάλη γιορτή σήμερα, ανακαλύψτε τα πιο συνηθισμένα και τα πιο ασυνήθιστα ονόματα που γιορτάζουν

Σήμερα, Πέμπτη 23 Απριλίου 2026, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη ενός εκ των δημοφιλέστερων Αγίων του χριστιανικού κόσμου, του Αγίου Γεωργίου του Μεγαλομάρτυρος και Τροπαιοφόρου. Παράλληλα, το εορτολόγιο περιλαμβάνει τη μνήμη της μητέρας του, Αγίας Πολυχρονίας, καθώς και των Μαρτύρων Ανατολίου, Πρωτολέοντος, Δονάτου και Θερινού.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, την ονομαστική τους εορτή έχουν οι:

Γεώργιος, Γεωργία (και όλα τα συναφή υποκοριστικά: Γιώργος, Γεωργής, Γιορίκας, Γωγώ, Τζωρτζίνα, Γεωργιάννα).

Σεραφείμ, Σεραφειμία (Σεραφίνα).

Ιώβ, Ιωβία.

Άγιος Γεώργιος: Ο προστάτης του Ελληνικού Στρατού

Ο Άγιος Γεώργιος, με καταγωγή από την Καππαδοκία, υπηρέτησε ως αξιωματικός του ρωμαϊκού στρατού επί Διοκλητιανού. Η άρνησή του να αποκηρύξει τη χριστιανική πίστη οδήγησε στον μαρτυρικό του θάνατο. Μετά την απελευθέρωση του ελληνικού γένους, ο Άγιος καθιερώθηκε ως ο προστάτης του Στρατού Ξηράς, με την εικονογραφία του να συμβολίζει τη νίκη του καλού έναντι του κακού.

Η θυσία της Αγίας Πολυχρονίας

Την ίδια ημέρα τιμάται η Αγία Πολυχρονία, η οποία υπήρξε το πρόσωπο που γαλούχησε τον Άγιο Γεώργιο με τις χριστιανικές αξίες. Σύμφωνα με τον Συναξαριστή, η Αγία παρέμεινε στο πλευρό του υιού της κατά τη διάρκεια των μαρτυρίων του, ομολογώντας και η ίδια την πίστη της ενώπιον του Διοκλητιανού. Υπέστη σκληρά βασανιστήρια προτού παραδώσει το πνεύμα της, αποτελώντας πρότυπο χριστιανικής ανδρείας.

