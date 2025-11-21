Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή της ορθοδοξίας, τα πιο δημοφιλή ονόματα που γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025, η Εκκλησία μας γιορτάζει τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου, μία από τις σημαντικότερες Θεομητορικές εορτές του ορθόδοξου εορτολογίου.

Σύμφωνα με την ιερή παράδοση και τα απόκρυφα Ευαγγέλια, οι γονείς της Παναγίας, Ιωακείμ και Άννα, εκπληρώνοντας το τάμα τους προς τον Θεό, οδήγησαν την τριών ετών κόρη τους Μαρία στον Ναό της Ιερουσαλήμ για να αφιερωθεί στον Κύριο. Εκεί, η μικρή Παναγία ανέβηκε μόνη της τα 15 σκαλοπάτια και παραδόθηκε στον αρχιερέα Ζαχαρία, ο οποίος την εισήγαγε ακόμη και στα Άγια των Αγίων – τιμή που δεν είχε κανείς άλλος.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Μαρία, Μαριάμ, Μαρία-Ελένη, Μαρία-Άννα

Μαργέτα, Μαριέττα, Μαργετίνα, Μαριγώ, Μαριγούλα, Μαρούλα, Μάρω, Μαριωρή, Μαρίκα, Μαρίτσα

Μάρα, Μάνια, Μανιώ, Μαρινίκη, Μυρέλλα, Μαίρη, Πόπη, Πέπη, Πεπίτα, Μάριος (λόγω Παναγίας Μαρίας)

Δέσποινα, Δέσπω, Ντέπη, Ζέπω

Εισοδία

Βιργινία (Παρθένα)

Λεμονιά

Πανωραία

Σουλτάνα, Σούζυ, Σούζη, Τάνια, Σουλτάνης

Σήμερα 21 Νοεμβρίου, που η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου, η ελληνική πολιτεία τιμά τις Ένοπλες Δυνάμεις.

