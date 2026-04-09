Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου

Σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου 2026, το ορθόδοξο εορτολόγιο τιμά τη μνήμη του Αγίου Ευψυχίου, ο οποίος μαρτύρησε στην Καισαρεία της Καππαδοκίας. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, σήμερα γιορτάζουν όσοι και όσες φέρουν τα ονόματα:

Ευψύχιος, Εύψυχος, Ευψύχης

Ευψυχία, Ευψυχούλα, Ψυχούλα

Ο βίος και το μαρτύριο του Αγίου Ευψυχίου Ο Άγιος Ευψύχιος έζησε κατά την περίοδο της βασιλείας του Ιουλιανού του Παραβάτη. Παρά το γεγονός ότι είχε πρόσφατα τελέσει τον γάμο του, η βαθιά του πίστη τον ώθησε σε μια πράξη υψηλού ρίσκου για την εποχή: μαζί με μια ομάδα νεαρών χριστιανών, κατέστρεψε το είδωλο της θεάς Τύχης που είχε ανεγείρει ο αυτοκράτορας στην Καισαρεία.

Κατά τη σύλληψή του, ο Ευψύχιος υπεραμύνθηκε της πράξης του ενώπιον των αρχών, υποστηρίζοντας πως οι ειδωλολατρικές πρακτικές δεν είχαν θέση στη χριστιανική πόλη της Καισαρείας. Η στάση του οδήγησε στην καταδίκη του. Ενώ οι σύντροφοί του τιμωρήθηκαν με βασανιστήρια και εξορία, ο ίδιος, ως πρωτεργάτης, οδηγήθηκε στον αποκεφαλισμό, επιβεβαιώνοντας με τη θυσία του τη βιβλική ρήση «ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν».

