Εορτολόγιο: Σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα
Σπάνια ονόματα, μοναδικές γιορτές. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα;
Δευτέρα 9 Μαρτίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τη γιορτή τους έχουν αρκετά γνωστά και λιγότερο συνηθισμένα ονόματα.
Συγκεκριμένα, σήμερα γιορτάζουν όσοι και όσες φέρουν τα ονόματα:
Αέτιος, Αέτης, Αετός, Αετίων, Αετίς, Αετίνα,
Βιβιανός, Βιβιάνα, Βιβιανή, Βιβή, Βίβιαν,
Ηλιανή, Ηλιάνα, Λιάνα, Ιλιάνα, Ηλιάννα, Ηλιανός, Ιλιάς,
Λυσίμαχος, Λυσιμάχη,
Ξάνθος, Ξάνθιος, Ξανθιάς, Ξανθούλιος, Ξανθούλης, Ξανθή, Ξανθούλα,
Σεβηριανός, Σεβηριανή,
Σμαράγδα, Σμαραγδένια, Σμαραγδή, Σμαράγδω, Σμαρούλα, Σμαρώ, Σμαραγδία, Σμαραγδούλα, Σμάρα, Σμάραγδος, Σμαράγδης, Σμαραγδένιος, Σμάρης,
Φιλοκτήμων, Φιλοκτήμονας,
Σαράντης, Σαράντος, Σαράντω, Σαραντούλα.
