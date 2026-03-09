Εορτολόγιο: Σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα

Δευτέρα 9 Μαρτίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τη γιορτή τους έχουν αρκετά γνωστά και λιγότερο συνηθισμένα ονόματα.

Συγκεκριμένα, σήμερα γιορτάζουν όσοι και όσες φέρουν τα ονόματα:

Αέτιος, Αέτης, Αετός, Αετίων, Αετίς, Αετίνα,

Βιβιανός, Βιβιάνα, Βιβιανή, Βιβή, Βίβιαν,

Ηλιανή, Ηλιάνα, Λιάνα, Ιλιάνα, Ηλιάννα, Ηλιανός, Ιλιάς,

Λυσίμαχος, Λυσιμάχη,

Ξάνθος, Ξάνθιος, Ξανθιάς, Ξανθούλιος, Ξανθούλης, Ξανθή, Ξανθούλα,

Σεβηριανός, Σεβηριανή,

Σμαράγδα, Σμαραγδένια, Σμαραγδή, Σμαράγδω, Σμαρούλα, Σμαρώ, Σμαραγδία, Σμαραγδούλα, Σμάρα, Σμάραγδος, Σμαράγδης, Σμαραγδένιος, Σμάρης,

Φιλοκτήμων, Φιλοκτήμονας,

Σαράντης, Σαράντος, Σαράντω, Σαραντούλα.

