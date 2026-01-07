Επ’ αόριστον απεργία από σήμερα στις λαϊκές αγορές, τα αιτήματα

Παραγωγοί και πωλητές λαϊκών αγορών σε επ’ αόριστον πανελλαδική απεργία από σήμερα Τετάρτη 7/01/2026.

Λαϊκή αγορά
07 Ιαν. 2026 7:23
Pelop News

Διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος λειτουργίας, τη φορολογική επιβάρυνση και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, οι παραγωγοί και οι πωλητές λαϊκών αγορών ξεκινούν από σήμερα Τετάρτη 7/01/2026, επ’ αόριστον πανελλαδική απεργία. 

Στα πλαίσια των κινητοποιήσεων τους θα προχωρήσουν σε συγκέντρωση σήμερα στα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, ενώ τις επόμενες μέρες θα πραγματοποιήσουν συμβολικούς αποκλεισμούς και των κεντρικών λαχαναγορών.

Στα βασικά αιτήματα περιλαμβάνονται η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η μείωση του κόστους παραγωγής για τους αγρότες, η κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης, η απόσυρση της πρόσθετης φορολόγησης 10%, καθώς και αλλαγές στο ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής και στον νόμο 4849/2021, που χαρακτηρίζεται ανεφάρμοστος.

Από τον Μάιο, παραγωγοί και πωλητές θα πρέπει να απογράφουν ηλεκτρονικά όλα τα προϊόντα που πούλησαν ή έμειναν απούλητα μετά από κάθε λαϊκή.

Σήμερα οι ομοσπονδίες πωλητών και παραγωγών, ανοίγουν την επ’ αόριστόν απεργία με συγκέντρωση στην πλατεία συντάγματος, ενώ στη συνέχεια θα συναντηθούν με τον Υπουργό Ανάπτυξης. Διεκδικούν μεταξύ άλλων την τροποποίηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης και την κατάργηση της πρόσθετης φορολόγησης 10% για τον βοηθό.

Αν δεν βρεθεί σημείο σύγκλισης με την κυβέρνηση, την Πέμπτη οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν με αποκλεισμό των κεντρικών αγορών του Ρέντη και της Θεσσαλονίκης.

Πηγές από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας επισημαίνουν ότι το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής θα εφαρμοστεί κανονικά εκτιμώντας ότι θα είναι προς όφελος των επαγγελματιών.

